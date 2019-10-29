الخضري: التوافق على إجراء الانتخابات الفلسطينية ضرورة وطنية واستحقاق دستوري

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رام الله - دنيا الوطن

رحب رئيس اللجنة الشعبية لمواجهة الحصار، النائب جمال الخضري، مساء اليوم الثلاثاء، بالتوافق على إجراء الانتخابات الفلسطينية، واعتبر ذلك ضرورة وطنية واستحقاقاً دستورياً، يجب الشروع فيه، مع أخذ كل الخطوات التي تضمن النجاح والنزاهة.



وشدد الخضري في تصريح صحفي، تلقت "دنيا الوطن" نسخة عنه على أن هذه الخطوات المتتالية، تحتاج إلى الإعداد الجيد لنجاح العملية الانتخابية الديمقراطية التي من شأنها أن تعزز الوحدة الفلسطينية، وتنهي الانقسام، وتجعلنا أقوى في مواجهة التحديات الجسيمة.



وقال: "إن ذلك من شأنه كسر الجمود المسيطر على الوضع الداخلي، وفتح أفق أوسع لمزيد من التفاهمات، وصولاً لانتخاب مجلس تشريعي، ورئيس للسلطة الفلسطينية، ومجلس وطني".



وأكد أن العمل الفلسطيني المشترك والتكامل واستثمار كل الطاقات، سيكون قادراً على علاج الأزمات الداخلية المتراكمة بسبب الحصار والعدوان والتهويد والاستيطان والجدار.



وأشار الخضري إلى أن استمرار الاعتداءات والإجراءات الإسرائيلية من حصار خانق، يستهدف غزة للعام الـ 13 على التوالي، والتهويد المستمر للقدس والحفريات، واستهداف المسجد الأقصى، إضافة لاستمرار الاستيطان في الضفة الغربية والقدس وسلب الأراضي، وجدار الفصل العنصري الذي يحول حياة الفلسطينيين إلى معاناة مستمرة، يحتاج إلى سرعة إنجاز الوحدة الوطنية وحشد الطاقات لتحقيق أهدافنا المشروعة في إقامة دولتنا الفلسطينية المستقلة وعاصمتها القدس.



وأوضح، أن الواقع الاقتصادي والمعاناة مستمرة في كل الأراضي الفلسطينية، ولكن بتفاوت، فيما تتصدر غزة المشهد بسبب حصار خطير وكارثي، وثلاثة حروب، شنها الاحتلال الإسرائيلي، مما كان له تداعيات غير مسبوقة في معدلات الفقر والبطالة ودمار للبنى التحتية، تحتاج إلى جهود جبارة وخطط عملية ودعم كبير فلسطيني وعربي ودولي".