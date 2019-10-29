شؤون فلسطينية

حزب عربي يُؤكد دعمه للقضية الفلسطينية

حزب عربي يُؤكد دعمه للقضية الفلسطينية
رام الله - دنيا الوطن
أكد أمين عام حزب الاستقلال المغربي، نزار بركة، أن الحزب حريص على تسخير كل الإمكانات والجهود؛ لتعزيز العلاقة وتطويرها مع حركة (فتح) من منطلق إيمانه ودعمه اللامحدود للقضية الفلسطينية، بصفتها القضية المركزية الأولى للأمتين العربية والإسلامية.

وقال بركة لدى استقباله، اليوم الثلاثاء، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، مفوض العلاقات العربية والصين الشعبية، عباس زكي في مقر الحزب بالعاصمة المغربية الرباط، ضمن جدول أعمال زيارة رسمية، يجريها زكي إلى المملكة المغربية، إن اللقاء يأتي تكريساً لعلاقات تاريخية، ربطت حزب الاستقلال مع حركة فتح والثورة الفلسطينية.

وجرى خلال اللقاء الذي حضره سفير دولة فلسطين في المملكة جمال الشوبكي، وأعضاء من المكتب السياسي لحزب الاستقلال، بحث آخر التطورات التي يشهدها الوضع الفلسطيني والمنطقة، وضرورة تعزيز العلاقة التاريخية بين حركة فتح وحزب الاستقلال، وتطويرها بما ينسجم مع دور الطرفين في مواجهة التحديات الصعبة التي تواجه الأمتين العربية والإسلامية والقضية الفلسطينية، إلى جانب تدارس سبل تفعيل الجمعية المغربية لمساندة الكفاح الفلسطيني، والمُشكلة من أحزاب الحركة الوطنية المغربية.

ونقل زكي تحيات الرئيس محمود عباس، واللجنة المركزية لحركة فتح، ومجلسها الثوري إلى الحزب وقيادته، والشعب المغربي الشقيق، مشيداً بدور المغرب ملكاً وحكومة وشعباً في دعم ومناصرة القضية الفلسطينية، موجهاً دعوة رسمية إلى بركة لزيارة فلسطين، لما لذلك من أهمية في توطيد العلاقات التاريخية بين الحركتين الوطنيتين المغربية والفلسطينية.

جاء لقاء زكي بأمين عام حزب الاستقلال، في إطار جملة من اللقاءات التي أجراها مع أحزاب، وشخصيات الحركة الوطنية المغربية، أثناء زيارته المملكة، إلى جانب مشاركته في مؤتمر "معا" الذي ينظمه كرسي الحضارة الإسلامية.

أخبار ذات صلة

الخضري: التوافق على إجراء الانتخابات الفلسطينية ضرورة وطنية واستحقاق دستوري

الخضري: التوافق على إجراء الانتخابات الفلسطينية ضرورة وطنية واستحقاق دستوري

محافظ طولكرم: احتجاز أحد قتلة الطفل رشيد عباس لدى الاحتلال

محافظ طولكرم: احتجاز أحد قتلة الطفل رشيد عباس لدى الاحتلال

الاحتلال يحتجز ثلاثة شبان من جنين على حاجز عسكري قرب الخليل

الاحتلال يحتجز ثلاثة شبان من جنين على حاجز عسكري قرب الخليل

الهندي: تحية للموقف العروبي الأصيل لرئيس تونس قيس سعيد

الهندي: تحية للموقف العروبي الأصيل لرئيس تونس قيس سعيد

الرئاسة الفلسطينية تدعو أوروبا لإنقاذ العملية السياسية ومبدأ حل الدولتين

الرئاسة الفلسطينية تدعو أوروبا لإنقاذ العملية السياسية ومبدأ حل الدولتين

الجامعة العربية تدعو الأمم المتحدة للعمل على حماية الفلسطينيين

الجامعة العربية تدعو الأمم المتحدة للعمل على حماية الفلسطينيين

الاحتلال يُعلن اعتراض طائرة مُسيرة بسماء قطاع غزة

الاحتلال يُعلن اعتراض طائرة مُسيرة بسماء قطاع غزة

سلطة النقد تعقد لقاء مع ممثلي شركات الصرافة المقدمة لخدمة الحوالات

سلطة النقد تعقد لقاء مع ممثلي شركات الصرافة المقدمة لخدمة الحوالات

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

محافظ طولكرم: احتجاز أحد قتلة الطفل رشيد عباس لدى الاحتلال

محافظ طولكرم: احتجاز أحد قتلة الطفل رشيد عباس لدى الاحتلال

حزب عربي يُؤكد دعمه للقضية الفلسطينية

حزب عربي يُؤكد دعمه للقضية الفلسطينية

الاحتلال يحتجز ثلاثة شبان من جنين على حاجز عسكري قرب الخليل

الاحتلال يحتجز ثلاثة شبان من جنين على حاجز عسكري قرب الخليل

الهندي: تحية للموقف العروبي الأصيل لرئيس تونس قيس سعيد

الهندي: تحية للموقف العروبي الأصيل لرئيس تونس قيس سعيد

سلطة النقد تعقد لقاء مع ممثلي شركات الصرافة المقدمة لخدمة الحوالات

سلطة النقد تعقد لقاء مع ممثلي شركات الصرافة المقدمة لخدمة الحوالات

63 عامًا على مذبحة كفر قاسم

63 عامًا على مذبحة كفر قاسم

محافظ طولكرم: أحد قتلة الطفل عباس تم حجزه لدى الاحتلال

محافظ طولكرم: أحد قتلة الطفل عباس تم حجزه لدى الاحتلال

الخارجية والمغتربين تُحذّر من استكمال المخطط الاستيطاني بجنوب غرب نابلس

الخارجية والمغتربين تُحذّر من استكمال المخطط الاستيطاني بجنوب غرب نابلس

منوعات

&#34;بلوك&#34; مُفاجئ من راغب علامة لعمرو واكد

"بلوك" مُفاجئ من راغب علامة لعمرو واكد

حسمُ أمر شقة عمرو دياب ودينا الشربيني البالغة 600 ألف دولار

حسمُ أمر شقة عمرو دياب ودينا الشربيني البالغة 600 ألف دولار

ظهور نادر لنجل مايكل جاكسون الأصغر

ظهور نادر لنجل مايكل جاكسون الأصغر

متصلة تغازل عمرو أديب: &#34;بحاول أكلمك من أيام ما كنت بقُصة&#34;

متصلة تغازل عمرو أديب: "بحاول أكلمك من أيام ما كنت بقُصة"

شاهد.. نجمات لم يتحرجن من نشر صورهن في غرف الولادة بعد الإنجاب

شاهد.. نجمات لم يتحرجن من نشر صورهن في غرف الولادة بعد الإنجاب

كيف غيّرت هذه الأفلام بعض القوانين في مصر؟

كيف غيّرت هذه الأفلام بعض القوانين في مصر؟

هيفا تفاجئ جمهورها بلون شعرها الجديد

هيفا تفاجئ جمهورها بلون شعرها الجديد

بعد تبادلهما الإهانات.. أول تعليق لجورج قرداحي عن أزمته مع ريهام سعيد

بعد تبادلهما الإهانات.. أول تعليق لجورج قرداحي عن أزمته مع ريهام سعيد

فايز المالكي يظهر في مقطع دعائي لمسلسل جديد ويثير غضب السودانيين

فايز المالكي يظهر في مقطع دعائي لمسلسل جديد ويثير غضب السودانيين

صدور الحكم النهائي بحق ريهام سعيد بتهمة إهانة مرضى السمنة‎

صدور الحكم النهائي بحق ريهام سعيد بتهمة إهانة مرضى السمنة‎

عربي

السعودية تعلن عن اتفاقيات بـ 15 مليار دولار خلال مبادرة مستقبل الاستثمار

السعودية تعلن عن اتفاقيات بـ 15 مليار دولار خلال مبادرة مستقبل الاستثمار

اشتباك غير مسبوق بين قوات النظام والقوات التركية بسوريا أدى لسقوط قتلى

اشتباك غير مسبوق بين قوات النظام والقوات التركية بسوريا أدى لسقوط قتلى

السيسي يجتمع بوزيري الدفاع والخارجية ورئيس المخابرات بسبب أمن مصر القومي

السيسي يجتمع بوزيري الدفاع والخارجية ورئيس المخابرات بسبب أمن مصر القومي

علاوي: ما يحدث الآن في العراق يذكرنا بأيام نظام صدام حسين

علاوي: ما يحدث الآن في العراق يذكرنا بأيام نظام صدام حسين