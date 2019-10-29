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الأردن يدعو اسرائيل للإفراج عن اثنين من مواطنينه معتقلين منذ شهرين

الأردن يدعو اسرائيل للإفراج عن اثنين من مواطنينه معتقلين منذ شهرين
رام الله - دنيا الوطن
 دعت وزارة الخارجية الأردنية الثلاثاء السلطات الإسرائيلية الى الإفراج عن مواطنين أردنيين إثنين معتقلين لديها منذ شهرين.

وقال الناطق الرسمي باسم الوزارة سفيان القضاة في بيان إن "الوزارة تواصل العمل والضغط بكل السبل المتاحة من أجل الإفراج عن عبدالرحمن مرعي وعن هبة اللبدي" بحسب (أ ف ب)-  .

وتقول عمان إن هبة عبد اللبدي (24 عاما) اعتقلت في 20 آب/اغسطس الماضي. أما عبد الرحمن مرعي (28 عاما) فتم إعتقاله في الثاني من ايلول/سبتمبر، والإثنان أعتقلا لدى عبورهما جسر الملك حسين في المنطقة الفاصلة بين البلدين.

وأكد البيان "إدانة (المملكة) استمرار السلطات الاسرائيلية بالاعتقال الاداري للمواطن الأردني عبد الرحمن مرعي ورفض أي تبرير لاستمرار الاعتقال".

واوضح إنه "بعد صدور قرار المحكمة العسكرية الإسرائيلية رفض الاستئناف المقدم من محامي عبدالرحمن مرعي ضد إعتقاله إداريا فإن قرار الاعتقال الاداري وما تلاه من قرارات تثبيت هي قرارات باطلة وغير مقبولة ومرفوضة".

وبحسب القضاة فإن "القنصل الاردني في تل ابيب كان قد زار عبد الرحمن مرعي مرتين في مركز احتجازه، كما زار هبة عبدالباقي اربع مرات"، مشيرا الى ان "السفارة حملت الجانب الاسرائيلي مسؤلية سلامتهما، وتواصل الضغط والمتابعة بتوجيه من الوزارة للإفراج عنهما".

وبحسب وسائل الاعلام الاردنية المحلية فإن هبة مضربة عن الطعام منذ اكثر من شهر وان حالتها الصحية متردية، أما عبد الباقي فهو يعاني من مرض السرطان.

وأوضحت تلك المصادر إن هبة كانت في طريقها من الأردن الى نابلس لحضور حفل زفاف احدى قريباتها وان عبد الرحمن هو الآخر كان في طريقه من الأردن الى الضفة الغربية لحضور حفل زفاف احد اقاربه.

ولم يعرف بعد سبب إعتقال هذين المواطنين.

واستدعت وزارة الخارجية الأردنية في السادس من الشهر الحالي القائم بأعمال سفارة إسرائيل في عمان وسلمته مذكرة احتجاج على استمرار احتجاز المواطنين ألاردنيين.

والأردن مرتبط بمعاهدة سلام مع اسرائيل منذ العام 1994.

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