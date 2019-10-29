كوشنر: نأمل أن يتعاون نتنياهو وغانتس لتشكيل حكومة واحدة

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رام الله - دنيا الوطن

قال مستشار وصهر الرئيس الأمريكي جاريد كوشنير، اليوم الثلاثاء، إنه "من الضروري أن يتعاون كل من زعيم حزب "الليكود" بنيامين نتنياهو وزعيم تحالف "أزرق أبيض" بيني غانتس من أجل إيجاد حل للخلافات وتشكيل حكومة إسرائيلية واحدة".



جاءت أقوال كوشنر في مقابلة ستبث كاملة الليلة على قناة 13 الاسرائيلية، حيث التقى أمس الإثنين مع غانتس لأول مرة، والتقى نتنياهو أيضاً.



وقال كوشنر: "إن غانتس كان قائدًا عظيمًا في الجيش الإسرائيلي وقام بعمل رائع وخدم إسرائيل بشكل كبير، لقد أعجبت بنواياه الطيبة ويحاول القيام بأشياء جيدة لإسرائيل، آمل أن يتمكن من العمل مع نتنياهو وأن يجدا طريقًا للحل للمضي قدمًا نحو حكومة جديدة، واعتقد أنهما حريصان على ذلك".



وتطرق كوشنر إلى الوضع السياسي في إسرائيل وخطة ترامب للسلام " صفقة القرن "، وتصريحات نتنياهو حول ضم غور الأردن، والوضع في الكونغرس والاحتجاجات ضد ترامب، والانسحاب الأميركي من سوريا واغتيال زعيم داعش أبو بكر البغدادي، بحسب ما نقلته صحيفة القدس .