الهندي: تحية للموقف العروبي الأصيل لرئيس تونس قيس سعيد

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رام الله - دنيا الوطن

وجه الدكتور محمد الهندي، عضو المكتب السياسي لحركة الجهاد الإسلامي، تحية للموقف العروبي الأصيل لرئيس تونس، قيس سعيد.



وقال في تصريح مقتضب له :"هذا الموقف يعكس موقف شعب تونس العظيم، الذي وقف دائماً مسانداً ومدافعاً عن فلسطين".



وتابع هذا الموقف يفضح كل المطبعين العرب، الذين استمرؤوا التطبيع بكل أشكاله، ويتسابقون لاسترضاء أمريكا والعدو الإسرائيلي.



وأكد أن ضريبة الذل والمهانة أكبر بكثير من ضريبة الرجولة والشرف، التي يتعرض لها الرجال الصادقون المدافعون عن قضايا الأمة وثوابتها.



وحيا تونس الخضراء ورئيسها ورجالها الصادقين على طريق الحريه والاستقلال والنهوض.