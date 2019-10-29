السيسي يجتمع بوزيري الدفاع والخارجية ورئيس المخابرات بسبب أمن مصر القومي

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رام الله - دنيا الوطن

اجتمع الرئيس المصري عبد الفتاح السيسي، مع أركان الحكومة المصرية وعلى رأسهم، وزيرا الدفاع والخارجية ورئيس المخابرات، لبحث التحديات التي تمر بها المنطقة.



وأضاف المتحدث الرسمي، أن الاجتماع شهد أيضا استعراض آخر المستجدات على صعيد الأوضاع الأمنية ومكافحة الإرهاب.وأكد المتحدث الرسمي باسم الرئاسة المصرية بسام راضي، أن الرئيس المصري اجتمع مع معظم الوزراء برئاسة مصطفى مدبولي رئيس مجلس الوزراء، لمناقشة تطورات الأوضاع السياسية على الصعيدين الدولي والإقليمي، في ضوء التحديات التي تهدد أمن المنطقة، وسبل مواجهتها بما يحفظ ويصون أمن مصر القومي.



ووجه السيسي الأجهزة المعنية بمواصلة الحفاظ على الأمن وتوفير الأمن للمواطنين، سواء في مجال مكافحة الإرهاب والتطرف أو الأمن الجنائي.