عربي

علاوي: ما يحدث الآن في العراق يذكرنا بأيام نظام صدام حسين

علاوي: ما يحدث الآن في العراق يذكرنا بأيام نظام صدام حسين
رام الله - دنيا الوطن
وصف رئيس "المنبر العراقي"، إياد علاوي، الأحداث التي رافقت المظاهرات في محافظة كربلاء بـ"الاثنين الأسود في العراق"، وأن "ما يحدث الآن في العراق يذكرنا بأيام نظام صدام".

وقال علاوي في بيان: "كنا نتوقع أن السلطة التنفيذية ستخرج علينا بتسمية القناصة وغيرهم من قتلة المتظاهرين السلميين تحت ذريعة الاندساس والتحريض والتخريب"بحسب"روسيا اليوم".

وأضاف، أن "السلطة التي أعلنت أنها ساهمت بالقضاء على البغدادي لا تستطيع التصرف إزاء هؤلاء المندسين والمخربين وكأنها تعيد أيام نظام صدام عندما تلصق الاتهامات بالأبرياء".

وتابع: "ليعلم ذاك الرهط المرتزق أن يومهم لم يكن أفضل من أيام الطغاة والمتجبرين الذين عاثوا الدمار والخراب لشعب العراق ونشروا ثقافة الموت والهلاك ليهلكوا هم بالنتيجة".

واستؤنفت الاحتجاجات الجمعة الماضي، في بغداد وعدد من محافظات الوسط والجنوب، للمطالبة باستقالة حكومة رئيس الوزراء عادل عبد المهدي ومعالجة البطالة ومحاربة الفساد.

ويطالب العراقيون حكومتهم بالنهوض بواقع البلاد التي تعد من أغنى دول العالم بالذهب الأسود، لكنها تحتل المرتبة الـ12 في لائحة البلدان الأكثر فسادا في العالم، حسب مؤشر منظمة الشفافية الدولية.

أخبار ذات صلة

الأردن يدعو اسرائيل للإفراج عن اثنين من مواطنينه معتقلين منذ شهرين

الأردن يدعو اسرائيل للإفراج عن اثنين من مواطنينه معتقلين منذ شهرين

السيسي يجتمع بوزيري الدفاع والخارجية ورئيس المخابرات بسبب أمن مصر القومي

السيسي يجتمع بوزيري الدفاع والخارجية ورئيس المخابرات بسبب أمن مصر القومي

شاهد: رئيس الوزراء اللبناني يُقدم استقالته استجابة لمطالب الشعب

شاهد: رئيس الوزراء اللبناني يُقدم استقالته استجابة لمطالب الشعب

الحريري يُلوح باستقالة الحكومة اللبنانية

الحريري يُلوح باستقالة الحكومة اللبنانية

قتلى وجرحى بانفجار استهدف مقر وزارة الدفاع اليمنية في مأرب

قتلى وجرحى بانفجار استهدف مقر وزارة الدفاع اليمنية في مأرب

أول تعليق إماراتي على مقتل أبو بكر البغدادي

أول تعليق إماراتي على مقتل أبو بكر البغدادي

السعودية تتخذ قراراً مهماً بشأن (أرامكو)

السعودية تتخذ قراراً مهماً بشأن (أرامكو)

أمير الكويت يُوجّه دعوة لدول الخليج

أمير الكويت يُوجّه دعوة لدول الخليج

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

الاحتلال يحتجز ثلاثة شبان من جنين على حاجز عسكري قرب الخليل

الاحتلال يحتجز ثلاثة شبان من جنين على حاجز عسكري قرب الخليل

الهندي: تحية للموقف العروبي الأصيل لرئيس تونس قيس سعيد

الهندي: تحية للموقف العروبي الأصيل لرئيس تونس قيس سعيد

سلطة النقد تعقد لقاء مع ممثلي شركات الصرافة المقدمة لخدمة الحوالات

سلطة النقد تعقد لقاء مع ممثلي شركات الصرافة المقدمة لخدمة الحوالات

63 عامًا على مذبحة كفر قاسم

63 عامًا على مذبحة كفر قاسم

محافظ طولكرم: أحد قتلة الطفل عباس تم حجزه لدى الاحتلال

محافظ طولكرم: أحد قتلة الطفل عباس تم حجزه لدى الاحتلال

الخارجية والمغتربين تُحذّر من استكمال المخطط الاستيطاني بجنوب غرب نابلس

الخارجية والمغتربين تُحذّر من استكمال المخطط الاستيطاني بجنوب غرب نابلس

الصالح يفتتح أعمال أعمال المنتدى الوطني الفلسطيني لإعادة إحياء المراكز التاريخية

الصالح يفتتح أعمال أعمال المنتدى الوطني الفلسطيني لإعادة إحياء المراكز التاريخية

&#34;التربية&#34; تعلن فوز فريقها الطلابي بمسابقة عالمية حول تصميم الروبوت

"التربية" تعلن فوز فريقها الطلابي بمسابقة عالمية حول تصميم الروبوت

منوعات

&#34;بلوك&#34; مُفاجئ من راغب علامة لعمرو واكد

"بلوك" مُفاجئ من راغب علامة لعمرو واكد

حسمُ أمر شقة عمرو دياب ودينا الشربيني البالغة 600 ألف دولار

حسمُ أمر شقة عمرو دياب ودينا الشربيني البالغة 600 ألف دولار

ظهور نادر لنجل مايكل جاكسون الأصغر

ظهور نادر لنجل مايكل جاكسون الأصغر

متصلة تغازل عمرو أديب: &#34;بحاول أكلمك من أيام ما كنت بقُصة&#34;

متصلة تغازل عمرو أديب: "بحاول أكلمك من أيام ما كنت بقُصة"

شاهد.. نجمات لم يتحرجن من نشر صورهن في غرف الولادة بعد الإنجاب

شاهد.. نجمات لم يتحرجن من نشر صورهن في غرف الولادة بعد الإنجاب

كيف غيّرت هذه الأفلام بعض القوانين في مصر؟

كيف غيّرت هذه الأفلام بعض القوانين في مصر؟

هيفا تفاجئ جمهورها بلون شعرها الجديد

هيفا تفاجئ جمهورها بلون شعرها الجديد

بعد تبادلهما الإهانات.. أول تعليق لجورج قرداحي عن أزمته مع ريهام سعيد

بعد تبادلهما الإهانات.. أول تعليق لجورج قرداحي عن أزمته مع ريهام سعيد

فايز المالكي يظهر في مقطع دعائي لمسلسل جديد ويثير غضب السودانيين

فايز المالكي يظهر في مقطع دعائي لمسلسل جديد ويثير غضب السودانيين

صدور الحكم النهائي بحق ريهام سعيد بتهمة إهانة مرضى السمنة‎

صدور الحكم النهائي بحق ريهام سعيد بتهمة إهانة مرضى السمنة‎

عربي

السيسي يجتمع بوزيري الدفاع والخارجية ورئيس المخابرات بسبب أمن مصر القومي

السيسي يجتمع بوزيري الدفاع والخارجية ورئيس المخابرات بسبب أمن مصر القومي

علاوي: ما يحدث الآن في العراق يذكرنا بأيام نظام صدام حسين

علاوي: ما يحدث الآن في العراق يذكرنا بأيام نظام صدام حسين

الحريري يُلوح باستقالة الحكومة اللبنانية

الحريري يُلوح باستقالة الحكومة اللبنانية

قتلى وجرحى بانفجار استهدف مقر وزارة الدفاع اليمنية في مأرب

قتلى وجرحى بانفجار استهدف مقر وزارة الدفاع اليمنية في مأرب