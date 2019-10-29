شؤون فلسطينية

الاحتلال يُعلن اعتراض طائرة مُسيرة بسماء قطاع غزة

الاحتلال يُعلن اعتراض طائرة مُسيرة بسماء قطاع غزة
رام الله - دنيا الوطن
اعترض جيش الاحتلال الإسرائيلي، مساء اليوم الثلاثاء، طائرة مسيرة، بعد تحليقها في سماء قطاع غزة.

وأكد موقع "0404" الإسرائيلي، أن طائرات تابعة لسلاح الجو، اعترضت طائرة مُسّيرة، كانت تحلق على ارتفاعات استثنائية في سماء قطاع غزة.

وقال المتحدث باسم جيش الاحتلال: انه وقبل قليل، تم رصد طائرة مسيرة، تحلق على علو استثنائي فوق قطاع غزة، حيث تم استدعاء مقاتلات حربية باتجاهها، واعترضتها.

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