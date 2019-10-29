شاهد: ترامب يُعلن القضاء على الخليفة المُحتمل لأبي بكر البغدادي





وكتب ترامب، تغريدة له عبر (تويتر) قال فيه: "لقد أبلغوني للتو، أن قواتنا قامت بتصفية الخليفة الأول للبغدادي، وعلى الأرجح كان سيحتل المركز الأول".









وأعلن الرئيس الأمريكي، الأحد، أن القوات الخاصة لبلاده نفذت "غارة جريئة" في شمال غربي سوريا، لتصفية البغدادي بـ"مشاركة ثمانية مروحيات ومجموعة كبيرة من العسكريين"، مفيدا بأن زعيم تنظيم الدولة انتحر خلال محاولة فراره من العملية في نفق تحت موقع مخبئه، حيث فجر نفسه وثلاثة من أطفاله بحزام ناسف.



ولم يحدد ترامب، "الشخص الذي كان يشير إليه"، لكن الولايات المتحدة أكدت الاثنين مقتل أبو الحسن المهاجر، الناطق باسم تنظيم تنظيم الدولة، وقيادي في التنظيم.وأعلن الرئيس الأمريكي، الأحد، أن القوات الخاصة لبلاده نفذت "غارة جريئة" في شمال غربي سوريا، لتصفية البغدادي بـ"مشاركة ثمانية مروحيات ومجموعة كبيرة من العسكريين"، مفيدا بأن زعيم تنظيم الدولة انتحر خلال محاولة فراره من العملية في نفق تحت موقع مخبئه، حيث فجر نفسه وثلاثة من أطفاله بحزام ناسف.

رام الله - دنيا الوطنقال الرئيس الأمريكي، دونالد ترامب: إن الجيش الأمريكي قتل الشخص، الذي كان من المحتمل أن يخلف زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي.