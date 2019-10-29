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شاهد: رئيس الوزراء اللبناني يُقدم استقالته استجابة لمطالب الشعب

شاهد: رئيس الوزراء اللبناني يُقدم استقالته استجابة لمطالب الشعب
رئيس الوزراء اللبناني
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، استقالة حكومته، وذلك عقب الاحتجاجات التي اشتعلت في لبنان منذ عدة أيام وطالبت بإقالة الحكومة.

وقال الحريري، خلال مؤتمر صحفي مقتضب، الثلاثاء: "سأذهب إلى قصر الرئاسة اللبنانية في بعبدا لأقدم استقالتي للرئيس ميشال عون وذلك استجابة لمطالب الشعب"، مشدداً على أنه لا أحداً أكبر من وطنه.

وأضاف الحريري: "وصلت إلى طريق مسدود وأصبح لازماً عمل صدمة كبيرة لمواجهة الأزمة، وندائي لكل اللبنانيين أن يقدموا مصلحة لبنان وحماية السلم الأهلي".

وتابع الحريري: "المناصب تأتي وتذهب والمهم كرامة لبنان واللبنانيين، استقالتي أضعها بتصرف الرئيس اللبناني وكل اللبنانيين".


 

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