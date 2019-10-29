شاهد: رئيس الوزراء اللبناني يُقدم استقالته استجابة لمطالب الشعب
رام الله - دنيا الوطن
أعلن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، استقالة حكومته، وذلك عقب الاحتجاجات التي اشتعلت في لبنان منذ عدة أيام وطالبت بإقالة الحكومة.
وقال الحريري، خلال مؤتمر صحفي مقتضب، الثلاثاء: "سأذهب إلى قصر الرئاسة اللبنانية في بعبدا لأقدم استقالتي للرئيس ميشال عون وذلك استجابة لمطالب الشعب"، مشدداً على أنه لا أحداً أكبر من وطنه.
وأضاف الحريري: "وصلت إلى طريق مسدود وأصبح لازماً عمل صدمة كبيرة لمواجهة الأزمة، وندائي لكل اللبنانيين أن يقدموا مصلحة لبنان وحماية السلم الأهلي".
وتابع الحريري: "المناصب تأتي وتذهب والمهم كرامة لبنان واللبنانيين، استقالتي أضعها بتصرف الرئيس اللبناني وكل اللبنانيين".
أعلن رئيس الوزراء اللبناني، سعد الحريري، استقالة حكومته، وذلك عقب الاحتجاجات التي اشتعلت في لبنان منذ عدة أيام وطالبت بإقالة الحكومة.
وقال الحريري، خلال مؤتمر صحفي مقتضب، الثلاثاء: "سأذهب إلى قصر الرئاسة اللبنانية في بعبدا لأقدم استقالتي للرئيس ميشال عون وذلك استجابة لمطالب الشعب"، مشدداً على أنه لا أحداً أكبر من وطنه.
وأضاف الحريري: "وصلت إلى طريق مسدود وأصبح لازماً عمل صدمة كبيرة لمواجهة الأزمة، وندائي لكل اللبنانيين أن يقدموا مصلحة لبنان وحماية السلم الأهلي".
وتابع الحريري: "المناصب تأتي وتذهب والمهم كرامة لبنان واللبنانيين، استقالتي أضعها بتصرف الرئيس اللبناني وكل اللبنانيين".
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