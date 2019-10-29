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شؤون فلسطينية

سلطة النقد تعقد لقاء مع ممثلي شركات الصرافة المقدمة لخدمة الحوالات

سلطة النقد تعقد لقاء مع ممثلي شركات الصرافة المقدمة لخدمة الحوالات
جانب من اللقاء
رام الله - دنيا الوطن
 تحت رعاية محافظ سلطة النقد السيد عزام الشوا، عقدت سلطة النقد، لقاء مع ممثلي شركات الصرافة المقدمة لخدمة الحوالات في فلسطين والبالغ عددها 54 شركة عاملة في الضفة الغربية. 

وافتتح اللقاء ضرار زامل رئيس قسم الترخيص بدائرة الرقابة والتفتيش، مرحباً باسم المحافظ والإدارة العليا بالحضور، ومؤكداً على أهمية هذا اللقاء لتعزيز الاستقرار المالي وتمتين وتطوير عمل قطاع الصرافين الذي يعد جزءاً مهماً في النظام المالي الفلسطيني، وأحد القطاعات التي تشرف عليها سلطة النقد الفلسطينية إلى جانب المصارف ومؤسسات الإقراض المتخصصة. 

وتمحور اللقاء حول تجديد الترخيص للعام 2020، وبحث أمور رقابية مختلفة تتعلق بالحوالات المالية وتعزيز بيئة مكافحة غسل الأموال في فلسطين، والتطلعات والتوجهات المستقبلية لتطوير قطاع الصيرفة في المرحلة القادمة.

وأشرف على هذه الورشة دائرة الرقابة والتفتيش ممثلة بضرار زامل رئيس قسم الترخيص واحمد ثابت رئيس قسم الرقابة على الصرافين وأحمد طلال عن قسم مكافحة غسل الأموال وتمويل والإرهاب.

وتخلله عروض توضيحية حول آلية تجديد ترخيص الصرافين للعام 2020 من حيث الشروط والإجراءات، كما تناولت العروض ايضاً تعزيز بيئة عمل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب في قطاع الصرافة، وأدوات تعزيز الشمول المالي والمعيقات والتحديات التي تواجه شركات الصرافة خاصة فيما يتعلق بالحوالات السريعة.

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