ملحم: أجرينا اجتماع مع الإسرائيليين ولم نبحث ملف استيراد العجول

نفى الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم، إجراء اجتماع مع الجانب الإسرائيلي بشأن قضية وقف استيراد العجول، مشيراً إلى أنه لم يتم بحث الموضوع مع الإسرائيليين.

وقال ملحم، خلال مؤتمر صحفي، الثلاثاء: "الاجتماع الذي تحدث عنه الصحفي الإسرائيلي حدث بالفعل، وهو اجتماع دوري فني وعادي ولم يتطرق أبداً إلى قضية العجول، ولم يحضره رئيس الهيئة العامة للشؤون المدنية حسين الشيخ .يذكر أن قناة (كان) الإسرائيلية: إن السلطة الفلسطينية وافقت على السماح باستيراد العجول من إسرائيل بناء على اتفاق تم التوصل إليه في اجتماع عقد أمس بين ممثلي إسرائيل والسلطة الفلسطينية.وأضاف ملحم، أن الاجتماع كان يبحث في قضايا تتعلق بالصحة النباتية والبيطرة وإمكانية استيراد بعض المنتوجات من قطاع غزة كالفراولة والبطاطا والبصل، مشدداً على مضي الحكومة في سياسة الانفكاك التدريجي عن الاحتلال في جوانب عدة، كاشفا عن وجود موافقات على استيراد عشرة آلاف رأس عجل بشكل مباشر من الخارج.وأوضح أن 1500 رأس عجل ستصل خلال أيام بالاستيراد المباشر وليس عبر الوسيط الإسرائيلية، بالإضافة إلى نحو أربعة إلى ستة آلاف رأس مطلع الشهر المقبل.وأشار إلى أن القرار الحكومي زاد من كمية الاستيراد المباشر من الخارج وكذلك عدد مستوردي العجول، نافياً عودة السلطة لاستيرادها من أسواق الاحتلال الإسرائيلي.