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الضميري: ازدياد الجريمة بالـ 48 ألقى بظلاله على الضفة وسنُحارب "الأسلحة غير الشرعية"

الضميري: ازدياد الجريمة بالـ 48 ألقى بظلاله على الضفة وسنُحارب "الأسلحة غير الشرعية"
الناطق باسم الأجهزة الأمنية اللواء عدنان الضميري
خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخير 
قال الناطق باسم الأجهزة الأمنية، اللواء عدنان الضميري: إن ازدياد معدل جرائم إطلاق النار، مرتبط كثيراً بالجريمة التي تتم لدى فلسطينيي الـ 48، وهذه الحالة بدأت تتمدد لأننا مجتمع فلسطيني واحد، ومن الطبيعي أن تكون هناك آثار لهذا الموضوع.

وأكمل في تصريح خاص لـ"دنيا الوطن": " إحدى قضايا إطلاق النار التي حصلت في رام الله، اليوم، وفق المعلومات الأولية، أن الذي أَطلق النار، والذي أُطلق النار عليه من أهلنا وإخوتنا في الـ 48، والحالة التي حصلت في طولكرم قبل أيام خلفيتها مرتبطة بالمخدرات، ومن المتهمين من يحمل الهوية الإسرائيلية".

وقال الناطق باسم الأجهزة الأمنية: هناك ملاحقة لمطلقي النار، وهناك معتقلون وموقوفون أمام القضاء، سواء في قضية حيازة هذا السلاح الفالت المجرم، أو في قضايا إطلاق النار، لكن هناك عوائق أمامنا في المناطق التي يصنفها الاحتلال (ج) وهي مناطق داخل أراضي الـ 48، أو مناطق (س) القريبة من المستوطنات، مما يُصعّب عملية الملاحقة لهؤلاء الفارين من وجه العدالة.

وأضاف: "المسؤولية في هذا الموضوع ليست مسؤولية قانونية فقط، بل مسؤولية مجتمعية أيضاً في التوعية، وفي عملية التبليغ والإبلاغ من قبل المواطنين، وهي مسؤولية مشتركة في محاربة الجريمة، ومحاربة السلاح الفالت، والخارج عن إطار القانون، وكل أشكال استيفاء الحق باليد".

وأكد، أن الشرطة تنظر لهذا الموضوع بأهمية ومسؤولية عالية، وتبذل المؤسسة الأمنية الفلسطينية جهداً كبيراً لملاحقة المجرمين قانوناً، سواء باستعمال السلاح أو بالتستر على سلاح غير قانوني، خصوصاً سلاح الاستعراض، كسلاح الأعراس، وسلاح المناسبات، وسلاح إطلاق النار في الهواء، وباتجاه السماء، وهذا الموضوع يُلاحق بجدية كبيرة، بغض النظر عن مستخدميه. 

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