فلسطين تُشارك بالمؤتمر الرابع لشبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبحوث الإدارة العامة

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رام الله - دنيا الوطن

تشارك دولة فلسطين اليوم الثلاثاء، في أعمال المؤتمر الرابع لشبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا، لبحوث الإدارة العامة (MENAPAR)، والذي يعقد في مدينة (أفران) بالمغرب، تحت عنوان "بحوث الإدارة العامة والتعاون بين بلدان الجنوب"؛ لتحقيق أهداف التنمية المستدامة في المنطقة العربية".



وتُشارك دولة فلسطين، بوفد رسمي يترأسه ديوان الموظفين العام باعتباره عضواً مؤسساً ودائماً في شبكة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا لبحوث الإدارة العامة.



ويقدم الوفد الفلسطيني المشارك من مختلف الوزارات والدوائر الحكومية 15 ورقة علمية محكمة في مجال الخدمة المدنية والإدارة العامة، حيث شكلت الأوراق البحثية الفلسطينية 20% من كافة الأوراق المشاركة في المؤتمر، وحازت على إعجاب وتفاعل الخبراء والمشاركين من كافة الدول.