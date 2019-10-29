الحريري يُلوح باستقالة الحكومة اللبنانية

قالت قناة (الجديد) اللبنانية: إن رئيس الوزراء اللبناني سعد الحريري، يبحث قرار إعلان استقالته، الأمر الذي يعني استقالة الحكومة اللبنانية بأكملها.



وأوضحت القناة، أن "المعطيات تشير إلى أن الحريري اتخذ قراره بالاستقالة، التزاماً بمطالب الشارع، ويتوقع أن يُتخذ هذا القرار اليوم".



وفي هذا الإطار، قال رئيس الحكومة السابق فؤاد السنيورة، لـ (سكاي نيوز) عربية: إن سعد الحريري، يريد أن يصل إلى توافق بشأن تشكيل حكومة جديدة قبل استقالة الحكومة الحالية.



ومنذ 17 تشرين الأول/ أكتوبر الجاري، قام المتظاهرون في لبنان بإغلاق الطرق في العاصمة، والطرق المتقاطعة التي تربط بين الأجزاء الشمالية والجنوبية من البلاد.



ولا تزال الاحتجاجات المناهضة للحكومة، تحمل طابعاً سلمياً في الغالب، لكن المتظاهرين ليسوا في عجلة من أمرهم للاستجابة لنداءات الجيش والأطباء بإلغاء قفل الطرق.





ويحاول الجيش تفريق المظاهرات بالقوة، في عدد من المناطق، وأصبح من الممكن استئناف حركة مرور السيارات، ولكن ليس لفترة طويلة، حيث اندلعت اشتباكات بين الجيش والمتظاهرين.

رام الله - دنيا الوطن