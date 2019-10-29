حماس: مشاركة وفد إسرائيلي بمؤتمر علمي بدبي إصرار على التطبيع مع المحتل

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبرت حركة المقاومة الإسلامية (حماس)، أن مشاركة وفد إسرائيلي في مؤتمر علمي في دبي، هو إصرار على التطبيع مع المحتل، الذي يواصل احتلاله لأرض فلسطين.



وقالت الحركة على لسان الناطق باسمها، حازم قاسم: "إن هذا السلوك المدان، يُشجع الاحتلال على استمرار عدوانه، وارتكاب مزيد من جرائمه ضد شعبنا ومقدساته"، بحسب ما جاء على موقع حركة حماس الإلكتروني.



وشدد قاسم، على ضرورة أن يبقى الاحتلال هو العدو المركزي للأمة، وأن تتوحد طاقات كل مكونات الأمة لمواجهته.