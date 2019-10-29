المحافظ غنام تبحث مع أبو عوض سبل تعزيز التعاون المشترك

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رام الله - دنيا الوطن

استقبلت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، اليوم الثلاثاء في مكتبها، رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار) محمد أبو عوض، بحضور رئيس ديوان رئيس الوزراء، فيصل العطاري، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، والتأكيد على أن التكامل بين مؤسساتنا، يفرز نتائج إيجابية خدمة للمواطن الفلسطيني.



ورحبت غنام بالضيوف، مشيدة بالدور الذي يلعبه (بكدار) في تنمية الاقتصاد الوطني ومؤسساتنا الوطنية، ومواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال على تطور اقتصادنا، بهدف تدميره وإبقائه تابعاً لاقتصاده، مشيرة إلى ضرورة تضافر جهود جميع المؤسسات من أجل الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، وتحقيق التنمية المستدامة.



وأكدت د. غنام، أننا سنواصل البناء والتطوير في كافة مدننا وقرانا حتى إقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، موجهة التحية لكافة الموظفين في (بكدار) وكامل مؤسساتنا الوطنية، خاصة في ظل الوضع الصعب الذي تعيشه القضية الفلسطينية.



وأبدت استعداد المحافظة التام للتعاون مع (بكدار) ومجلس الوزراء؛ لتنفيذ مشاريع تنموية مشتركة تحقق العدالة الاجتماعية للفئات الأقل حظاً في المجتمع في محافظة رام الله والبيرة، ضمن سلسلة العطاء المتواصل التي تنفذها المحافظة لصالح هذه الفئات.



بدوره، عبر أبو عوض عن سعادته باللقاء، مؤكداً أن (بكدار) تواصل مسيرتها التنموية الشاملة في جميع القطاعات، مشيراً إلى جهوزية (بكدار) لتعميق العلاقة مع المحافظة خدمة لأبناء شعبنا، لافتاً إلى أن العمل ضمن حلقات متواصلة، يثمر التميز والإبداع على كافة الأصعدة.