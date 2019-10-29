مباشر | الاحتجاجات اللبنانية تتصاعد وكلمة مرتقبة لرئيس الوزراء سعد الحريري

شؤون فلسطينية

المحافظ غنام تبحث مع أبو عوض سبل تعزيز التعاون المشترك

المحافظ غنام تبحث مع أبو عوض سبل تعزيز التعاون المشترك
رام الله - دنيا الوطن
استقبلت محافظ رام الله والبيرة د. ليلى غنام، اليوم الثلاثاء في مكتبها، رئيس المجلس الاقتصادي الفلسطيني للتنمية والإعمار (بكدار) محمد أبو عوض، بحضور رئيس ديوان رئيس الوزراء، فيصل العطاري، حيث تم بحث سبل تعزيز التعاون المشترك، والتأكيد على أن التكامل بين مؤسساتنا، يفرز نتائج إيجابية خدمة للمواطن الفلسطيني.

ورحبت غنام بالضيوف، مشيدة بالدور الذي يلعبه (بكدار) في تنمية الاقتصاد الوطني ومؤسساتنا الوطنية، ومواجهة التحديات التي يفرضها الاحتلال على تطور اقتصادنا، بهدف تدميره وإبقائه تابعاً لاقتصاده، مشيرة إلى ضرورة تضافر جهود جميع المؤسسات من أجل الانفكاك الاقتصادي عن الاحتلال، وتحقيق التنمية المستدامة.

وأكدت د. غنام، أننا سنواصل البناء والتطوير في كافة مدننا وقرانا حتى إقامة دولتنا المستقلة وعاصمتها القدس الشريف، موجهة التحية لكافة الموظفين في (بكدار) وكامل مؤسساتنا الوطنية، خاصة في ظل الوضع الصعب الذي تعيشه القضية الفلسطينية.

وأبدت استعداد المحافظة التام للتعاون مع (بكدار) ومجلس الوزراء؛ لتنفيذ مشاريع تنموية مشتركة تحقق العدالة الاجتماعية للفئات الأقل حظاً في المجتمع في محافظة رام الله والبيرة، ضمن سلسلة العطاء المتواصل التي تنفذها المحافظة لصالح هذه الفئات.

 بدوره، عبر أبو عوض عن سعادته باللقاء، مؤكداً أن (بكدار) تواصل مسيرتها التنموية الشاملة في جميع القطاعات، مشيراً إلى جهوزية (بكدار) لتعميق العلاقة مع المحافظة خدمة لأبناء شعبنا، لافتاً إلى أن العمل ضمن حلقات متواصلة، يثمر التميز والإبداع على كافة الأصعدة.

أخبار ذات صلة

سلطة النقد تعقد لقاء مع ممثلي شركات الصرافة المقدمة لخدمة الحوالات

سلطة النقد تعقد لقاء مع ممثلي شركات الصرافة المقدمة لخدمة الحوالات

ملحم: أجرينا اجتماع مع الإسرائيليين ولم نبحث ملف استيراد العجول

ملحم: أجرينا اجتماع مع الإسرائيليين ولم نبحث ملف استيراد العجول

63 عامًا على مذبحة كفر قاسم

63 عامًا على مذبحة كفر قاسم

محافظ طولكرم: أحد قتلة الطفل عباس تم حجزه لدى الاحتلال

محافظ طولكرم: أحد قتلة الطفل عباس تم حجزه لدى الاحتلال

حماس: حنا ناصر تَسَلّم موقفًا وطنيًا مسؤولًا لينقله لرئاسة السلطة

حماس: حنا ناصر تَسَلّم موقفًا وطنيًا مسؤولًا لينقله لرئاسة السلطة

الخارجية والمغتربين تُحذّر من استكمال المخطط الاستيطاني بجنوب غرب نابلس

الخارجية والمغتربين تُحذّر من استكمال المخطط الاستيطاني بجنوب غرب نابلس

الصالح يفتتح أعمال أعمال المنتدى الوطني الفلسطيني لإعادة إحياء المراكز التاريخية

الصالح يفتتح أعمال أعمال المنتدى الوطني الفلسطيني لإعادة إحياء المراكز التاريخية

&#34;التربية&#34; تعلن فوز فريقها الطلابي بمسابقة عالمية حول تصميم الروبوت

"التربية" تعلن فوز فريقها الطلابي بمسابقة عالمية حول تصميم الروبوت

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

63 عامًا على مذبحة كفر قاسم

63 عامًا على مذبحة كفر قاسم

محافظ طولكرم: أحد قتلة الطفل عباس تم حجزه لدى الاحتلال

محافظ طولكرم: أحد قتلة الطفل عباس تم حجزه لدى الاحتلال

الخارجية والمغتربين تُحذّر من استكمال المخطط الاستيطاني بجنوب غرب نابلس

الخارجية والمغتربين تُحذّر من استكمال المخطط الاستيطاني بجنوب غرب نابلس

الصالح يفتتح أعمال أعمال المنتدى الوطني الفلسطيني لإعادة إحياء المراكز التاريخية

الصالح يفتتح أعمال أعمال المنتدى الوطني الفلسطيني لإعادة إحياء المراكز التاريخية

&#34;التربية&#34; تعلن فوز فريقها الطلابي بمسابقة عالمية حول تصميم الروبوت

"التربية" تعلن فوز فريقها الطلابي بمسابقة عالمية حول تصميم الروبوت

قرارات تعسفية جديدة بحق محافظ القدس عدنان غيث

قرارات تعسفية جديدة بحق محافظ القدس عدنان غيث

فلسطين تُشارك بالمؤتمر الرابع لشبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبحوث الإدارة العامة

فلسطين تُشارك بالمؤتمر الرابع لشبكة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا لبحوث الإدارة العامة

وزارة العمل ونقابات عمال آيسلندا يبحثان تعزيز التعاون لدعم حقوق العمال

وزارة العمل ونقابات عمال آيسلندا يبحثان تعزيز التعاون لدعم حقوق العمال

منوعات

&#34;بلوك&#34; مُفاجئ من راغب علامة لعمرو واكد

"بلوك" مُفاجئ من راغب علامة لعمرو واكد

حسمُ أمر شقة عمرو دياب ودينا الشربيني البالغة 600 ألف دولار

حسمُ أمر شقة عمرو دياب ودينا الشربيني البالغة 600 ألف دولار

ظهور نادر لنجل مايكل جاكسون الأصغر

ظهور نادر لنجل مايكل جاكسون الأصغر

متصلة تغازل عمرو أديب: &#34;بحاول أكلمك من أيام ما كنت بقُصة&#34;

متصلة تغازل عمرو أديب: "بحاول أكلمك من أيام ما كنت بقُصة"

شاهد.. نجمات لم يتحرجن من نشر صورهن في غرف الولادة بعد الإنجاب

شاهد.. نجمات لم يتحرجن من نشر صورهن في غرف الولادة بعد الإنجاب

كيف غيّرت هذه الأفلام بعض القوانين في مصر؟

كيف غيّرت هذه الأفلام بعض القوانين في مصر؟

هيفا تفاجئ جمهورها بلون شعرها الجديد

هيفا تفاجئ جمهورها بلون شعرها الجديد

بعد تبادلهما الإهانات.. أول تعليق لجورج قرداحي عن أزمته مع ريهام سعيد

بعد تبادلهما الإهانات.. أول تعليق لجورج قرداحي عن أزمته مع ريهام سعيد

فايز المالكي يظهر في مقطع دعائي لمسلسل جديد ويثير غضب السودانيين

فايز المالكي يظهر في مقطع دعائي لمسلسل جديد ويثير غضب السودانيين

صدور الحكم النهائي بحق ريهام سعيد بتهمة إهانة مرضى السمنة‎

صدور الحكم النهائي بحق ريهام سعيد بتهمة إهانة مرضى السمنة‎

عربي

قتلى وجرحى بانفجار استهدف مقر وزارة الدفاع اليمنية في مأرب

قتلى وجرحى بانفجار استهدف مقر وزارة الدفاع اليمنية في مأرب

أول تعليق إماراتي على مقتل أبو بكر البغدادي

أول تعليق إماراتي على مقتل أبو بكر البغدادي

أمير الكويت يُوجّه دعوة لدول الخليج

أمير الكويت يُوجّه دعوة لدول الخليج

مقتل 13 مسلحاً بعملية أمنية للقوات المصرية في العريش شمال سيناء

مقتل 13 مسلحاً بعملية أمنية للقوات المصرية في العريش شمال سيناء