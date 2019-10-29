الديمقراطية تدعو لرفع الغطاء السياسي عن بروتوكول باريس عبر الخروج من أوسلو

الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين

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رام الله - دنيا الوطن

دعت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، في بيان لها اليوم الثلاثاء، السلطة الفلسطينية، وحكومتها، إلى الثبات على قرار وقف استيراد العجول من إسرائيل، واستكمال خطوات الانفكاك عن الاقتصاد الإسرائيلي.



وقالت الجبهة: إن الطريق إلى الانفكاك الاقتصادي طويل ووعر، دونه عقبات وعوائق، تشكل الثمار المرة لاتفاق أوسلو الفاسد، وبروتوكول باريس، بكل ما يحمله من قيود تكبل شعبنا واقتصاده، وتبقيه أسيراً لاقتصاد دولة الاحتلال، وتحت سلطة سيف إجراءاتها التعسفية.



وأضافت الجبهة، إن المدخل الصحيح، والفاعل، لمجابهة إجراءات سلطات الاحتلال، وتهديدها بإغلاق المعابر أمام عمليات الاستيراد والتصدير لمناطق السلطة، لا يكون بالذهاب إلى التحكيم، فالتحكيم هو في حد ذاته اعتراف بمشروعية اتفاق أوسلو، ومشروعية بروتوكول باريس، وإعادة التأكيد من جانب واحد، هو الجانب الفلسطيني، بالالتزام بالاتفاقات.



وأكدت الجبهة، أن المدخل الصحيح هو في رفع الغطاء السياسي عن الاحتلال، وعن إجراءاته التعسفية، والذي يمثله اتفاق أوسلو، فبروتوكول باريس، يشكل الصيغة التطبيقية لما ورد في اتفاق أوسلو عن إبقاء السلطة الفلسطينية في إطار الغلاف الجمركي لدولة الاحتلال، وأية إجراءات للتحرر من هذا القيد، هي في الخروج من أوسلو، عبر خطوات سياسية تنزع الشرعية عن الاحتلال، وعن إجراءاته وسياساته الدموية، الأمر الذي يتطلب خطوتين في هذا السياق هما:



1) سحب الاعتراف بدولة الاحتلال، إلى أن تعترف بالدولة الفلسطينية المستقلة كاملة السيادة وعاصمتها القدس على حدود 4 حزيران 67، ووقف الاستيطان وقفاً تاماً.



2) وقف التنسيق الأمني مع سلطات الاحتلال.



وختمت الجبهة بالقول: إن معركة الانفكاك الاقتصادي عن دولة الاحتلال، ليست مجرد قرارات إدارية واقتصادية، بل هي معركة سياسية، يجب أن تُعبأ لها كل عناصر القوة الفلسطينية، وفي مقدمها استنهاض الحالة الشعبية، وتعزيز قدراتها على الصمود، من بوابة التحرر من اتفاق أوسلو وملحقاته وبروتوكولاته.