تيسير خالد يبحث مع السفير المصري التطورات السياسية

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رام الله - دنيا الوطن

بحث تيسير خالد، عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير الفلسطينية، عضو المكتب السياسي للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين، مع سفير مصر لدى السلطة الفلسطينية، عصام عاشور التطورات السياسية.



وأعرب خالد في مستهل اللقاء عن تقديره وتقدير اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير لمواقف مصر في دعم وإسناد قضية شعبنا العادلة، ولكل الجهود الطيبة التي تبذلها مصر في سبيل تذليل العقبات أمام إنجاز المصالحة الفلسطينية الداخلية، وإنهاء الانقسام وتمتين وتعزيز الجبهة الداخلية الفلسطينية في مواجهة التحديات والصفقات المشبوهة، التي تتعرض لها القضية الفلسطينية بفعل سياسة الإدارة الأمريكية الحالية المنحازة والمتواطئة مع حكومة اليمين المتطرف في إسرائيل.



كما استعرض خالد أمام السفير المصري، الأوضاع الفلسطينية الراهنة على ضوء دعوة الرئيس أبو مازن لإجراء الانتخابات العامة، والجهود التي تبذلها الفصائل الفلسطينية ولجنة الانتخابات المركزية في هذا الصدد؛ لتقريب وجهات النظر بين مختلف القوى، لإنجاح العملية الديمقراطية، والمضي في ترتيب البيت الداخلي الفلسطيني، وتجديد الشرعيات الفلسطينية.



من جانبه، أكد عاشور على ثبات الموقف المصري في دعم حقوق الشعب الفلسطيني غير القابلة للتصرف، ومساندته في مواجهة الضغوط التي يتعرض لها، إلى جانب الاستمرار بالاضطلاع بمهمة رعاية وإنجاز المصالحة الفلسطينية الداخلية وإنهاء الانقسام، كما أثنى السفير المصري على المواقف الإيجابية التي أبدتها مختلف القوى والفصائل الفلسطينية لإنجاح إجراء إنتخابات عامة، مؤكداً أنها تشكل مدخلاً لإنهاء الانقسام، وتعزيز الجبهة الداخلية، وتجاوز الخلافات التي تضر بالحالة الفلسطينية وصلابتها في مواجهة التحديات التي تتعرض لها.



كما اتفق الطرفان على استمرار الاتصال والتواصل، وحضر اللقاء محمود الزبن، مستشار عضو اللجنة التنفيذية خالد.