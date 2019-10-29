قتلى وجرحى بانفجار استهدف مقر وزارة الدفاع اليمنية في مأرب



وبحسب الموقع ذاته، فإن الأنباء الأولية تشير إلى نجاة وزير الدفاع اليمني محمد المقدشي، الذي حضر الاجتماع من الانفجار.

وكان التحالف العربي بقيادة السعودية، أعلن الأحد، أنه أتم إعادة نشر قواته في محافظة عدن جنوب اليمن "لتكون بقيادة المملكة".





وجاء هذا الإعلان بعد أيام من توقيع الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي والمجلس الانتقالي الجنوبي المدعوم من الإمارات، المسودة الأولى من الاتفاق الذي تم تنسيقه بوساطة السعودية لوضع حد للنزاع بين قوات الحكومة اليمنية والمجلس في جنوب اليمن.





ويقضي الاتفاق بإعادة تشكيل الحكومة، وإشراك المجلس الانتقالي فيها مقابل عودة حكومة هادي إلى مقراتها في عدن.



