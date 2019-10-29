الكشف عن تفاصيل لقاء جمع منظمات أهلية وحقوقية بغزة مع لجنة الانتخابات

رام الله - دنيا الوطنرحب ممثلو منظمات أهلية وحقوقية بالتطورات الإيجابية المتعلقة بتنظيم الانتخابات التشريعية والرئاسية في فلسطين، وأشادوا بدور لجنة الانتخابات المركزية، والجهد الدؤوب الذي تبذله من أجل تذليل العقبات والتوافق من أجل تنظيم الانتخابات.جاء ذلك، خلال اجتماع نظمته شبكة المنظمات الأهلية، مساء أمس الاثنين، بين ممثلين عن عدد من منظمات المجتمع المدني في غزة والدكتور حنا ناصر، رئيس لجنة الانتخابات المركزية، وعدد من أعضاء اللجنة وإدارتها التنفيذية.وأشار ناصر، في كلمته خلال الاجتماع، إلى الجهود التي تبذلها اللجنة من أجل تذليل العقبات لتنظيم الانتخابات، مشيراً إلى أن اللجنة تمكنت من تخطي عقبة ممانعة إجراء انتخابات غير متزامنة، حيث وافقت حركة حماس وفصائل العمل الوطني على خوض الانتخابات التشريعية والرئاسية بشكل غير متزامن.وعبر ناصر عن أمله في أن تكون إزالة هذه العقبة بداية التغلب على كل العقبات الأخرى أمام تنظيم الانتخابات على طريق إنهاء الانقسام بدءاً بتنظيم التشريعية على أن تتبعها انتخابات رئاسية بعد فترة ثلاثة إلى ستة أشهر في القدس وقطاع غزة والضفة الغربية.وأشار ناصر إلى أنه سيعقد لقاءات لاحقة من أجل البحث في أفضل الوسائل لتنظيم الانتخابات والإجراءات الخاصة بها.وشدد على أهمية دور منظمات المجتمع المدني في الضغط تجاه مختلف القضايا المتعلقة بالانتخابات، وخلق رأي عام ضاغط تجاه الانتخابات، وضمان مشاركة الفئات المختلفة.وأكد ممثلو منظمات المجتمع المدني خلال اللقاء على الاستعداد للمضي قدماً والعمل الجاد مع الأطراف كافة، من أجل تنظيم الانتخابات، والتأثير في مساراتها، والتأكيد على ضرورة توافر الضمانات الوطنية لتنظيمها في القدس وغزة والضفة الغربية بغية تجديد الشرعيات ولتشكل رافعة وطنية على طريق تحقيق الوحدةالسياسية والجغرافية.ودعا المشاركون إلى توفير المناخات المناسبة لتنظيم الانتخابات، ووقف الحملات الإعلامية، واحترام الحريات العامة، وفي مقدمها حرية الرأي والتعبير، والبدء في خطوات التوافق الوطني حول الخطوات اللاحقة، بما في ذلك القوانين الناظمة للانتخابات والإجراءات الخاصة بها.وشددوا على أن الانتخابات، يجب أن تشكل أداة نضالية في مواجهة الاحتلال، وتثبيت أركان الحكم الرشيد والمساءلة والنزاهة.وكان اللقاء بدأ بكلمة ترحيبية لمدير شبكة المنظمات الأهلية أمجد الشوا، الذي ثمّن باسم الشبكة الجهد الذي تبذله لجنة الانتخابات المركزية، مشدداً على حق المواطن في انتخاب ممثليه بشكل دوري.وأعرب الشوا عن أمله في أن تشكل الانتخابات مدخلاً لتحقيق المصالحة الوطنية، وإنهاء حقبة الانقسام، وتوحيد النظام السياسي الفلسطيني.