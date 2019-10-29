شؤون فلسطينية

كهرباء غزة: ندرس إزاحة جدول التوزيع لمدة ساعة

كهرباء غزة: ندرس إزاحة جدول التوزيع لمدة ساعة
خاص دنيا الوطن
أعلنت شركة توزيع الكهرباء في محافظات قطاع غزة، أنها تعمل بكل جدية على دراسة ازاحة جدول توزيع الكهرباء لمدة ساعة واحدة في جميع محافظات قطاع غزة.

وأشارت الشركة في تصريح لـ"دنيا الوطن"، إلى أن جدول وصل الكهرباء في الفترة الصباحية، ستكون من الساعة الخامسة والنصف فجراً حتى الساعة الواحدة والنصف ظهراً، أما الفترة المسائية فهي من الساعة الواحدة والنصف ظهراً حتى التاسعة والنصف مساءً.

وأوضحت الشركة، أن المواطن بدلاً من أن ينتظر مجيء الكهرباء عند الساعة العاشرة والنصف مساءً، فسيتم وصل الكهرباء لديه عند التاسعة والنصف، مرجعة سبب هذا الجدول إلى أن هناك مطالبات ومناشدات متعددة من قبل المواطنين وبعض المؤسسات، منوهة إلى أن هذه الإزاحة مرتبطة بفصل الشتاء بسبب طول الليل.

وقالت الشركة: "يجب  إدراك، أن تلك الإزاحة لن تسبب الضرر لبعض المصالح، وهذا ما ستتناولة الدراسة التي يُعكف عليها حالياً في الشركة"، مضيفة: "المصلحة العامة هي هدفنا الأول، وإذا وجدنا بأن هذا الأمر واجب فسنقوم بتطبيقه فوراً".

وفي السياق، أوضحت الشركة، أن الانتهاء من دراسة هذا الموضوع ستكون قريبة، وسيعقبها قرار واضح بعملية الإزاحة، لافتة إلى أن هذه الدراسة، تتناول تأثيرات الجانب المادي والإداري والفني والصالح العام.

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