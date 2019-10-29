شؤون فلسطينية

المستشار براك يؤكد حرص هيئة مكافحة الفساد على تعزيز شراكاتها المؤسساتية

المستشار براك يؤكد حرص هيئة مكافحة الفساد على تعزيز شراكاتها المؤسساتية
رام الله - دنيا الوطن
جدد رئيس هيئة مكافحة الفساد المستشار د. أحمد براك، حرص الهيئة على تعزيز الشراكة المؤسساتية، نحو بناء أوسع تحالف مجتمعي ومؤسساتي داعم لجهود مكافحة الفساد، ودرء مخاطره على المجتمع.

جاء ذلك، خلال لقاء جمع بين المستشار براك ومدير عام الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق لؤي حواش، في مقر هيئة مكافحة الفساد، يوم الثلاثاء، بهدف بحث سبل تعزيز التعاون وتوطيد العمل المشترك بين الطرفين، بحضور السيدة وفاء شلطف من قسم العلاقات العامة في الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق.

وأكد براك على مواصلة طواقم هيئة مكافحة الفساد إتمام التحضيرات اللازمة لعقد المؤتمر الدولي "نزاهة وحوكمة من أجل التنمية المستدامة"، والذي سوف يعقد خلال الفترة الواقعة بين 9-11 كانون الأول/ ديسمبر 2019، مشدداً على حرص الهيئة على توسيع المشاركة المحلية والعربية والدولية في هذا المؤتمر، الذي
يعتبر الأول من نوعه في فلسطين.

وقال براك خلال اللقاء: إن أبواب الهيئة مفتوحة أمام الجميع لتعزيز التعاون والعمل المشترك، حيث تتبنى الهيئة سياسة الانفتاح مع مختلف الوزارات والمؤسسات والهيئات الرسمية والخاصة ومؤسسات المجتمع المدني، انطلاقا من إيمان الهيئة بأهمية الشراكة المهنية والمجتمعية في مواجهة مخاطر وشبهات الفساد.

واستعرض براك آلية عمل الهيئة واختصاصاتها، مشيراً إلى أبرز الإنجازات التي حققتها، موضحاً بأن الهيئة بصدد الإنتهاء من إعداد الإستراتيجية الوطنية عبر القطاعية لمكافحة الفساد في فلسطين 2020- 2022.

بدوره، أشاد حواش بالجهود الكبيرة التي تبذلها هيئة مكافحة الفساد لخدمة المواطن الفلسطيني، والوصول لدولة فلسطينية خالية من الفساد، معرباً عن سعادته بهذا اللقاء، ومؤكداً على استعداد الصندوق الفلسطيني لتعويض مصابي حوادث الطرق للتعاون مع الهيئة خاصة في المجالات ذات العلاقة بمكافحة الفساد، وإيجاد بيئة مجتمعية طاردة له.


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