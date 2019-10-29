شؤون فلسطينية

وزارة التنمية تبدأ الجولة التدريبية الثانية في إدارة الحالة من يطا

وزارة التنمية تبدأ الجولة التدريبية الثانية في إدارة الحالة من يطا
رام الله - دنيا الوطن
واصلت وحدة مشروع تعزيز الحماية الاجتماعية في وزارة التنمية، المموّل من البنك الدولي، عقد ورشاتها التدريبيّة حول منهجيّة إدارة الحالة، بجولة تدريبيّة جديدة، تمثّلت بورشة عقدت لطاقم وموظّفي مديريّة يطّا، في مركز بلدية يطّا المجتمعي، وحضرته مديرة المديريّة لبنى العناني.

وعرض منسّق المشروع، المدرّب زياد فرج، عرضًا حول دورة التدخّل وفق منهجيّة إدارة الحالة، بمراحل الإدخال والتقييم والتخطيط والتنفيذ، وصولًا إلى التقييم والإنهاء.

 وركّز فرج خلال الورشة على مرحلتي تخطيط التدخّل وتنفيذه في إدارة الحالة، مشيرًا إلى أنّ خطّة التدخل يجب أن تحتوي على أهداف، ومجموعة من الاستراتيجيّات والأنشطة وإطار زمني، وأن تتوزع الأدوار والمسؤوليّات خلالها، ومن ثم فحص وتحليل المواد المطلوبة والمتوفّرة، وصولًا إلى اتّفاقيّة التدخّل.

وأكّد على ضرورة أن تكون العبارة التشخصيّة للحالات المختلفة واضحة، يصفها الأخصائي الاجتماعي وصفًا دقيقًا، من ناحية وضعها واحتياجاتها، ونقاط القوّة والضعف لديها، مناقشًا مع المشاركين التطبيقات الضرورية لبعض المهارات اللازمة لمرحلتي تخطيط التدخل وتنفيذه، من خلال افتراض حالات بحاجة إلى تدخل، والتعقيب على كلّ منها.

وتعتبر إدارة الحالة منهجية شمولية تهدف إلى مساعدة المستفيدين من أفراد وأسر، للوصول إلى مستوى يحقّق درجة عالية من التكيّف مع البيئة المحيطة، ويلبّي احتياجاتهم النمائيّة والطارئة باستقلاليّة وكرامة.

وكانت وحدة المشروع عقدت مجموعة من الورش التوجيهيّة حول منهجيّة إدارة الحالة للمديريّات في وقت سابق، تلتها ورش تدريبيّة عمليّة خلال جولة انتهت بورشة لمديريّة القدس، لتبدأ جولة جديدة تمثّلت بهذه الورشة في يطّا، وتستمرّ للمديريّات المستهدفة خلال المشروع، وعددها (7) خلال المرحلة الحالية.








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