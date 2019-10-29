"المقاومة الشعبية" تُطالب بعقد لقاء ثنائي عاجل بين الرئيس عباس وهنية

كما شددت الحركة على دعوتها ومطالبتها بعقد لقاء ثنائي عاجل بين الرئيس محمود عباس والأخ القائد إسماعيل هنية، وثم عقد لقاء وطني شامل، بحضور كل الأطياف السياسية الفلسطينية، دون استثناء لوضع الأسس والبرنامج الوطني، الذي من خلاله يتم البدء بالخطوات نحو الانتخابات، وتشكيل مجلس وطني، يكون مرجعية حقيقية لكل قضايا شعبنا، ويدير الصراع بيننا وبين "العدو الصهيوني".

كما رحبت الحركة في بيان وصل "دنيا الوطن" نسخة عنه، بموقف حركة حماس، الذي رسّخ المعنى الحقيقي للوحدة الفلسطينية، عبر قبولها وجاهزيتها للانتخابات على قاعدة الوفاق الوطني، وإعادة ترتيب البيت الفلسطيني، بما يخدم مصالح شعبنا ويحمي ثوابته وطريقه نحو الحرية والتحرير.