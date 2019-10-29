"الديمقراطية" بذكرى مجزرة كفر قاسم: إسرائيل قامت على الدم الفلسطيني

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رام الله - دنيا الوطن

في بيان لها اليوم الثلاثاء، توجهت الجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين بتحية الإجلال والإكبار لشهداء كفر قاسم، في فلسطين، في الذكرى الـ 63 للمجزرة الرهيبة التي ارتكبتها السلطات الإسرائيلية ضد أبناء البلدة.



وكانت قوات الجيش والشرطة وحرس الحدود في دولة إسرائيل، قد استغلت العدوان الثلاثي [البريطاني، الفرنسي، الإسرائيلي] على مصر، في رد همجي على قرار الرئيس عبد الناصر تأميم قناة السويس، وارتكبت في كفر قاسم مجزرة دموية ورهيبة راح ضحيتها 49 من أبناء البلدة المزارعين.



كما توجهت الجبهة الديمقراطية بتحية التضامن النضالي مع أبناء شعبنا في مناطق الـ 48، وهم يحيون هذه الذكرى الأليمة، بما في ذلك تخصيص ساعتين دراسيتين وتنظيم فعاليات ونشاطات ثقافية وتربوية في المدراس العربية الفلسطينية، بما يعزز قيم البقاء والتشبث بوطننا الوحيد الذي لا وطن لنا سواه، والنضال من أجل حقوقنا المشروعة.



وسوف تتلى في أنشطة إحياء الذكرى مقاطع من قصيدة "أزهار الدم" للشاعر الكبير محمود درويش، وقصيدة "ليد ظلت تقاوم" للشاعر المبدع والكبير سميح القاسم، ومادة إرشادية وروابط لأفلام توثيقية حول المجزرة، لتبقى ذكرى المجزرة وصمة عار في جبين دولة التميز العنصري التي قامت على الدم الفلسطيني ولا زالت تعتاش على الدم الفلسطيني، وبما يبقي الروح الوطنية متقدة في صدور أبناء شعبنا من الأجيال الشابة التي لم تعاصر تلك المجازر.