وفد لجنة الانتخابات المركزية يغادر قطاع غزة عبر معبر (ايرز)

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أفاد المكتب الاعلامي لمعبر بيت حانون/ايرز شمالي قطاع غزة، بمغادرة حنا ناصر رئيس لجنة الانتخابات المركزية، وهشام كحيل المدير التنفيذي للجنة، أشرف الشعيبي، نائب المدري التنفيذي، قطاع غزة، عبر معبر ايرز.



وكان ناصر قد اجتمع أمس الاثنين، مع حركة حماس، والفصائل الفلسطينية، للتباحث حول الانتخابات العامة.