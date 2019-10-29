كحيل: لدينا موافقة كافة الجهات على انتخابات "متتالية" ومتفائلون وسنجتمع بالرئيس اليوم





في سياق منفصل، أعلن المكتب الإعلامي للمعابر، عن مغادرة حنا ناصر مغادرة السيد "حنا ناصر" رئيس لجنة الانتخابات المركزية "هشام كحيل" المدير التنفيذي للجنة الانتخابات "أشرف الشعيبي" نائب المدير التنفيذي عبر معبر بيت حانون/إيرز قبل ظهر اليوم.





خاص دنيا الوطن- أمنية أبو الخيرأكد هشام كحيل، المدير التنفيذي للجنة الانتخابات المركزية، أن حركة فتح مؤيدة لتوجه الرئيس محمود عباس للذهاب إلى انتخابات متزامنة، وذلك خلال جلستهم مع لجنة الانتخابات، أمس الاثنين، عقب رد الفصائل الفلسطينية الإيجابي على الذهاب للانتخاباتوأشار كحيل في تصريح خاص لـ “دنيا الوطن" أن لجنة الانتخابات، ستحمل موافقة الفصائل على إجراء الانتخابات، اليوم الثلاثاء للرئيس محمود عباس، عبر رئيس اللجنة الدكتور حنا ناصر.وأكد بدوره، أن جميع الفصائل الفلسطينية، وعلى رأسها قيادات حركة حماس، وافقوا وأكدوا على ضرورة إجراء الانتخابات كمدخل لإنهاء الانقسام، مضيفاً: "الفصائل التي ستشارك في الانتخابات لا تمانع بشكل مبدئي على تتابع الانتخابات، حيث تعقد الانتخابات التشريعية، ثم يتم التحضير للانتخابات الرئاسية بعدها".وأضاف: تم تحقيق تقدم إيجابي في ملف إجراء الانتخابات بشكل ليس متزامناً، بالتالي نحن كلجنة نقدم تقريراً للرئيس الفلسطيني بكافة المباحثات التي أجريناها مع الفصائل والمجتمع المدني، حول هذا التقدم، ونرجو أن نتقدم بخطوة إيجابية للأمام باتجاه تهيئة الأجواء للانتخابات".وختم: إننا كلجنة انتخابات متفائلون، وكل الذي لمسناه بالأمس وخلال الأسابيع الماضية، أن الكل حريص على إجراء هذه الانتخابات، والدخول في هذا المسار، تمهيداً للذهاب إلى توافق وطني ومصالحة.