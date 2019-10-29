إصابة مواطن في حادثة إطلاق نار بمدينة رام الله والشرطة تحقق

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رام الله - دنيا الوطن

أفاد العقيد لؤي ارزيقات، الناطق باسم الشرطة الفلسطينية، بإصابة مواطن، بعدما تعرض لحادثة اطلاق نار وقعت اليوم الثلاثاء، في حي الطيرة بمدينة رام الله.



وأشار ارزيقات في تصريح له، إلى أن قوة من الشرطة الفلسطينية توجهت إلى مكان الحادث، وباشرت بإجراءات التحقيق؛ للوقوف على الاسباب.



يشار إلى أن طفلاً لقي مصرعه أمس الاثنين، في حادثة اطلاق نار خلال شجار عائلي، وقع في مدينة طولكرم.