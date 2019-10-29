شؤون فلسطينية

فتح بغزة تكشف تفاصيل اجتماعها بلجنة الانتخابات المركزية

فتح بغزة تكشف تفاصيل اجتماعها بلجنة الانتخابات المركزية
صورة أرشيفية
رام الله - دنيا الوطن
كشف عضو الهيئة القيادية العليا لحركة فتح في قطاع غزة، جمال عبيد، تفاصيل اجتماع قيادة الحركة بغزة، بوفد لجنة الانتخابات المركزية، برئاسة حنا ناصر.

وقال عبيد، لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الثلاثاء: إن الاجتماع الثنائي، الذي عقد بالأمس بين حركة فتح ورئيس لجنة الانتخابات المركزية، بحث إجراء الانتخابات العامة، مؤكداً على موقف الحركة الثابت حول إجراء الانتخابات، واستعدادها لذلك، لأنها استحقاق قانوني ووطني ومطلب شعبي.

وأضاف عبيد: "الاجتماع الذي عقد بالأمس بين ناصر والقوى والفصائل الوطنية، أكد التزام الكل الوطني، بدعوة الرئيس محمود عباس لإجراء الانتخابات"، مشيراً إلى أنه سيتم بحث قضايا إجرائية، تتعلق بآليات عمل الانتخابات، التي يجب أن تحظى بالتوافق والإجماع.

وحسب عبيد، فقد حضر اللقاء من حركته عضو اللجنة المركزية للحركة أحمد حلس، وعماد الآغا مسؤول العلاقات الوطنية، إلى جانب اسحق مخيمر مسؤول ملف الانتخابات بالحركة.

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