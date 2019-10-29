د حنا عيسى: مذبحة كفر قاسم مستمرة مع كل شهيد فلسطيني

د.حنا عيسى

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر د. حنا عيسى، أمين عام الهيئة الاسلامية المسيحية لنصرة القدس والمقدسات، اليوم الثلاثاء، عمليات الإعدام اليومية بحق الشباب الفلسطيني، هو استمرار لعمليات الذبح المنظمة التي مارستها سلطات الاحتلال، خلال احتلالها للأراضي الفلسطينية، مستذكراً مذبحة كفر قاسم، والتي حدثت في مثل هذا اليوم من عام 1956م.



وفي ذات السياق، أكد عيسى على الجريمة المروعة التي نفذها حرس الحدود الإسرائيلي، بقتل 48 فلسطيناً بينهم نساء و23 طفلاً، مشيراً إلى وحشية الاحتلال الإسرائيلي وانتهاكه لكافة الأعراف والقوانين الدولية، مؤكداً أن مذبحة كفر قاسم ما هي إلا مجزرة، ضمن مئات المجازر والجرائم، التي ينفذها الاحتلال ضد الشعب الفلسطيني ومقدساته يومياً.



وأشار عيسى إلى أن هذه الجريمة، تقع ضمن إطار الجرائم ضد الإنسانية، لأنها انصرفت إلى قتل المدنيين الفلسطينيين على أسس عنصرية، مما يستوجب تفعيل قواعد القانون الدولي ذات الشأن بالجرائم ضد الإنسانية، وتقديم مجرمي الحرب أمام المحاكم الدولية والوطنية المختصة في هذا المجال، مطالباً بمعاقبة كل من كان له يد بتنفيذ المجزرة، ومؤكداً أن الحق الفلسطيني لن يموت ولن ينسى، وأن الجرائم لا تسقط مع مرور الزمن.



وأضاف عيسى في بيانه إلى أن سلطات الاحتلال الإسرائيلي في انتهاكاتها المستمرة في القدس المحتلة، تعمد إلى انتهاك حرمة المقدسات الإسلامية والمسيحية، والتعدي عليها بالحرق والتدمير والتدنيس، إضافة إلى سرقة حضارة بأكملها مع كل تفاصيلها وآثارها، ناهيك عن حفر شبكات من الانفاق أسفل البلدة القديمة من المدينة المحتلة، وخاصة أسفل أساسات المسجد الأقصى المبارك ممهدة لجريمة ومجزرة بشعة، تستهدف أولى القبلتين وثالث الحرمين الشريفين، إضافة لاستمرار سياسة التهجير لأبناء القدس والاستيلاء على منازلهم وأراضيهم.



وأشار عيسى إلى أن ذكرى مذبحة كفر قاسم، تأتي اليوم وإسرائيل تواصل ذبح الفلسطينيين، وقتلهم بدم بارد وبشكل يومي لا سيما في القدس المحتلة، مطالبةً المجتمع الدولي بضرورة توفير الحماية للشعب الفلسطيني.