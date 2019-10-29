أول تعليق إماراتي على مقتل أبو بكر البغدادي





واعتبرت الإمارات، وفق وكالة (سبوتنك) للأنباء، أن استهداف زعيم تنظيم الدولة أبو بكر البغدادي، بغارة جوية أمريكية خطوة إيجابية تعزز الجهود الدولية لمكافحة الإرهاب.





وقال بيان صادر عن الخارجية الإماراتية: "إن خبر مقتل أبو بكر البغدادي، هو انتصار لجميع الدول المتحدة في مكافحة الإرهاب والتطرف، وستستمر جهود التحالف حتى تفكيك تنظيم الدولة، وإعادة الاستقرار إلى المناطق التي عانت من جرائمه الفظيعة"، وفق تعبيره.



وأضاف البيان: "إن دولة الإمارات، ملتزمة التزاماً راسخاً بالعمل مع شركائها الدوليين؛ للقضاء على تنظيم الدولة، ومنع انتشار أيديولوجيته العنيفة".

رام الله - دنيا الوطنأصدرت الخارجية الإماراتية، صباح اليوم الثلاثاء، أول تعليق على مقتل زعيم تنظيم الدولة، أبو بكر البغدادي في عملية عسكرية أمريكية بسوريا.