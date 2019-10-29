السعودية تتخذ قراراً مهماً بشأن (أرامكو)

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رام الله - دنيا الوطن

قالت قناة (العربية): إن اكتتاب المستثمرين في الطرح العام الأولي لـ (أرامكو) السعودية، سيبدأ في الرابع من كانون الأول/ ديسمبر المقبل.



وأوضحت القناة، نقلاً عن مصادر لم تسمها، أن الشركة النفطية العملاقة، "ستعلن عن سعر الطرح في 17 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل"، مؤكدةً أن التداول على الشركة في بورصة الرياض، سيبدأ في 11 كانون الأول/ ديسمبر.



وكانت ثلاثة مصادر مطلعة، قالت لوكالة (رويترز)، في وقت سابق اليوم: إن (أرامكو) تستهدف إطلاق طرحها العام الأولي في الثالث من تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل.



وأضافت المصادر، التي طلبت عدم نشر أسمائها بسبب الحساسيات التجارية، أن "شركة النفط الحكومية العملاقة تعمل صوب الإعلان عن طرحها المزمع يوم الأحد المقبل".



من جهته، قال العضو المنتدب للهيئة العامة للاستثمار الكويتية فاروق بستكي، إن شركة النفط السعودية (أرامكو) لم تخاطب الهيئة بشأن طرحها العام الأولي.



وصرح بستكي للصحفيين، على هامش مؤتمر استثماري في الرياض، أن المؤسسة العامة للاستثمار لم تتلق أي اتصالات من (أرامكو) أو مستشاريها بشأن الطرح العام الأولي، مضيفاً أنها ستدرس الطرح العام مثل سائر الاستثمارات.