أمطار خفيفة وانخفاض على درجات الحرارة وأجواء باردة نسبياً

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خاص دنيا الوطن

أكد الراصد الجوي، ليث العلامي، أن فلسطين ستشهد الليلة، امتداداً ضعيفاً لمنخفض جوي، مشيراً إلى أن الأجواء ستكون باردة نسبياً مساءً.





وأوضح العلامي، في تصريح خاص لـ "دنيا الوطن"، أن درجة الحرارة، ستكون أقل من معدلاتها العامة بحدود خمس درجات مئوية، لافتاً إلى أنه من المتوقع هطول زخات متفرقة من الأمطار خاصة في مناطق الشمالية، وسط الضفة الغربية.



وأضاف العلامي: "اعتباراً من يوم غد الأربعاء، يُتوقع أن ترتفع درجات الحرارة بشكل قليل، مع بقائها دون المعدلاتها العامة"، مبيناً أن الأجواء في ساعات النهار، ستكون معتدلة حتى ساعات الليل.



وبين العلامي، أنه من المتوقع انخفاض درجات الحرارة خلال ساعات الليل، بحوالي 14 درجة مئوية، خاصة في المناطقة الجبلية، و16 درجة مئوية في المناطق الساحلية والمناطق المنخفضة.



وتابع: "الخرائط الجوية لا تشير إلى منخفضات في الأفق، ماعدا الأمطار المحلية المتوقعة خلال هذا النهار ومساء اليوم، فوق بعض المناطق، والأجواء ستكون بعد ذلك مستقرة؛ لكن بدرجات حرارة منخفضة نسبياً".



وأوضح، أنه يوجد انخفاض واضح لدرجات الحرارة منذ الصباح حتي الآن، قائلاً: "في القدس درجة الحرارة تنخفض إلى 18 درجة مئوية، وهناك بعض الأمطار في المناطق الشمالية من فلسطين، وهذه الأمطار تستمر في تساقطها حتي ساعات المساء والليل، وستكون متوسطة، وقد تكون غزيرة محلياً في هذه المناطق".