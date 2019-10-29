50 مستوطناً يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية شمال نابلس

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رام الله - دنيا الوطن

اقتحم عدد من المستوطنون، اليوم الثلاثاء، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس.



وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم: "إن ما يقارب 50 مستوطناً اقتحموا الموقع الأثري في البلدة، بحماية جنود الاحتلال، الذين تمركزوا في عدة مواقع في البلدة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وأضاف: "إن المستوطنين، أقاموا احتفالاتهم لمناسبة الأعياد اليهودية داخل الموقع الأثير قبل أيام، تخلله إغلاق ومنع المواطنين من دخول المنطقة".