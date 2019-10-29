50 مستوطناً يقتحمون الموقع الأثري في سبسطية شمال نابلس
رام الله - دنيا الوطن
اقتحم عدد من المستوطنون، اليوم الثلاثاء، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس.
وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم: "إن ما يقارب 50 مستوطناً اقتحموا الموقع الأثري في البلدة، بحماية جنود الاحتلال، الذين تمركزوا في عدة مواقع في البلدة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
وأضاف: "إن المستوطنين، أقاموا احتفالاتهم لمناسبة الأعياد اليهودية داخل الموقع الأثير قبل أيام، تخلله إغلاق ومنع المواطنين من دخول المنطقة".
اقتحم عدد من المستوطنون، اليوم الثلاثاء، الموقع الأثري في بلدة سبسطية شمال نابلس.
وقال رئيس بلدية سبسطية، محمد عازم: "إن ما يقارب 50 مستوطناً اقتحموا الموقع الأثري في البلدة، بحماية جنود الاحتلال، الذين تمركزوا في عدة مواقع في البلدة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
وأضاف: "إن المستوطنين، أقاموا احتفالاتهم لمناسبة الأعياد اليهودية داخل الموقع الأثير قبل أيام، تخلله إغلاق ومنع المواطنين من دخول المنطقة".
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