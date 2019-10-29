شاهد: مئذنة مسجد وجرس كنيسة يحتضنان "أكتوبر الوردي" في غزة

احتضن مسجد وكنسية في مدينة غزة شهر (أكتوبر الوردي) والذي يخصص عالمياً للتوعية بمرض سرطان الثدي لدى السيدات، حيث أُضيء المسجد والكنيسة باللون الوردي.





ويرمز اللون الوردي، إلى سرطان الثدي والتوعية به، حيث تعمل المؤسسات الدولية والمحلية على إطلاق برامج توعية للكشف المبكر عن سرطان الثدي لدى السيدات.





وأُضيء المسجد والكنيسة بتنفيذ من جمعية العون والأمل لرعاية مرضى السرطان في قطاع غزة، وذلك بحضور عدد من الشخصيات الاعتبارية والمهمة.





"دنيا الوطن" رصدت إضاءة المسجد والكنيسة، والاحتفالية التي صاحبت ذلك، عبر التقرير التالي:



