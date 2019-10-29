الفضاء الأزرق ينقسم ما بين مستعدين وجاهزين.. والرواد يعلقون (الشعب عيان وقرفان)

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رام الله - دنيا الوطنيبدو أن اجتماع رئيس حركة حماس اسماعيل هنية مع رئيس لجنة الانتخابات حنا ناصر لم يمر مرور الكرام على رواد مواقع التواصل الاجتماعي الذين تفاعلوا بشكل غير مسبوق بعد استعداد الحركة للانتخابات.وفور الاجتماع الذي عقدته الحركة، علقت على مفترق السرايا بغزة صورة كتب عليها هاشتاج جاهزين في اشارة الى استعداد الحركة لاجراء الانتخابات.ولم تمض ساعات حتى قامت حركة فتح بالرد على هذا الهاشتاج الذي اطلقته الحركة بعنوان اخرمستعدين، باشارة الى استعداد فتح لاجراء الانتخابات أيضا.هذه المعركة التي انطلقت بين الحركين دفعت رواد الفضاء الازرق للتغريد بشكل مختلف وساخر على امكانية اجراء الانتخابات مع غيابها لمدة 12 سنة.حيث تداولوا صورا لمفترق السرايا الذي حمل لافتة جاهزين، وعلقوا انهم أيضا جاهزين للانتخابات، ومستعدين لها، وسخروا من الطروعلقت صفحة عائلة شحادة بالقول للأسف ويا ليت الأسف يسترجع الزمان،ما بين جاهزين ومستعدين جيل انتهى وضاع مستقبله .بينما علق الناشط محمد الدهشان بالقول:" بدون انتخابات العالم الازرق عرف كل واحد حجموا من ورا صورة نشروها، لو انتوا جاهزين، الشعب كلوا مستعدين".بينما قال أبو علاء دياب :"الثقة الزائدة قد تفقدك كل شيء، لا هم جاهزين، ولا احنا مستعدين، كفاية ضحك ع الدقون واشتغلوا صح الوضع صعب ومحتاج شغل على الأرض".وقال همام اليازجي :"ما بين جاهزين ومستعدين، احنا متعبين، منهكين، قرفانين، زهقانين، طفرانين، عيانين، يا عمي والله عيانين".المواطن غسان جادالله سخر من الطرفين بالقول:" بين جاهزين ومستعدين ، أحنا منتظرين، نشوف صدقكم من كذبكم" .