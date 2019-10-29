الحكومة تَرُد على تقارير إسرائيلية بشأن حل أزمة العجول

قال الناطق باسم الحكومة الفلسطينية، إبراهيم ملحم: إن الحكومة تابعت الأنباء التي تداولتها بعض وسائل الإعلام الإسرائيلية صباح اليوم، والتي ادّعت فيها بأن الحكومة الفلسطينية، وافقت على إعادة استيراد العجول من إسرائيل.





وأضاف ملحم، في تصريح عبر صفحته الرسمية بـ (فيسبوك): "تنفي الحكومة هذا الخبر جملة وتفصيلًا، وتؤكد مضيّها في سياسة الانفكاك الاستراتيجي التدريجي عن الاحتلال دون رجعة".



وفي السياق، قال وزير الشؤون المدنية، عضو اللجنة المركزية لحركة فتح، حسين الشيخ، عبر (تويتر): "إن ما نشره الصحفي الإسرائيلي جال بيرغر كذب، وغير صحيح، ولم أحضر أي اجتماع مع الإسرائيليين، بخصوص استيراد العجول".





وفي السياق، قال وزير الزراعة، رياض عطاري: إن الحكومة لن تتراجع عن قرارها بمنع استيراد العجول من إسرائيل، ولا يزال القرار ساري المفعول.





وأوضح العطاري، لوكالة (وفا)، أنه اجتمع يوم الأحد الماضي مع ممثلين عن الغرف التجارية بطلب منها، أكدت خلاله على دعم قرار الحكومة وطلب تشكيل لجنة استرحام لبحث طلبات بعض التجار الذين وقعوا اتفاقيات الشراء من الجانب الآخر قبل صدور قرار الحكومة، ولم يتمكنوا من إدخال ما تم الاتفاق عليه.





وأضاف العطاري: "الحكومة قررت أمس تشكيل لجنة من وزارة الزراعة والغرف التجارية من أجل تحديد معايير لدراسة هذه الاسترحامات بما لا يتعارض مع قرارها".



يذكر أن قناة (كان) الإسرائيلية، قالت: إنه تم حل أزمة العجول بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وذلك بعدما وافقت الأخيرة على السماح باستيراد العجول من إسرائيل.



وبحسب القناة ذاتها، فإن وزارة الزراعة الفلسطينية، ستُنشئ لجنة استثنائية للتصديق على التصاريح الحالية للتجار الفلسطينيين؛ لاستيراد العجول من إسرائيل، لافتة إلى أن العجول، سيتم استيرادها مجدداً الأسبوع المقبل.



وقالت القناة: "تم التوصل إلى الاتفاق، في اجتماع عقد أمس الاثنين، بين ممثلي "إسرائيل" والسلطة، وقد حضر الاجتماع مدير وزارة الزراعة، شلومو بن إلياهو، ورئيس الإدارة المدنية في مكتب منسق الحكومة، العقيد شارون بيتون، ونائب وزير الزراعة الفلسطيني، وممثل السلطة الفلسطينية، وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ.



وأشارت القناة، إلى أنه تم الاتفاق كذلك، على أنه في الأسابيع المقبلة، ستجري مناقشات بين الطرفين؛ لدراسة طلبات الفلسطينيين، بشأن تصدير المنتجات الزراعية إلى إسرائيل والخارج، والواردات الى السلطة الفلسطينية من المنتجات الزراعية من الدول العربية.



رام الله - دنيا الوطن