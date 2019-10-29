أمير الكويت يُوجّه دعوة لدول الخليج

أمير الكويت

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أن استمرار الخلافات بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لم يعد مقبولاً، مشيراً إلى أن المنطقة تشهد تطورات غير مسبوقة.



ودعا أمير الكويت، خلال افتتاح الدورة البرلمانية لمجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة إنهاء الخلافات العربية، لافتاً إلى أن "المنطقة تشهد ظروفاً مصيرية عصيبة غير مسبوقة"، وفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا).



وشدد على ضرورة "تجاوز الخلافات في ​مجلس التعاون الخليجي"، مؤكداً "أن الكويت تتابع بكل قلق وألم ما يجري في عدد من الدول الشقيقة من مظاهر التصعيد".



ونبه الشيخ صباح، إلى "خطورة الأوضاع الملتهبة التي تشتعل في المنطقة"، معتبراً أن "​وسائل التواصل الاجتماعي​، أصبحت معاول هدم وتمزيق للوحدة الوطنية".



ورأى أن "الأوضاع المشتعلة في المنطقة، تهدد أمن واستقرار ومستقبل الأجيال القادمة"، داعياً إلى "أخذ العبرة من خلال ترسيخ الوحدة الوطنية".



وتقوم الكويت بدور الوسيط في الخلاف الخليجي، بين السعودية والإمارات والبحرين ومعها مصر من جهة، وقطر من جهة أخرى؛ والذي اندلع في 5 حزيران/ يونيو 2017، بعد اتهامات للدوحة بـ "تمويل الإرهاب"، وهو ما تنفيه الأخيرة باستمرار.



وطلبت الدول الأربع، من الدوحة تنفيذ 13 مطلباً لعودة العلاقات، تمثلت أهمها في تخفيض العلاقة مع إيران، وإنهاء التواجد العسكري التركي على أراضيها، وإغلاق قناة الجزيرة الفضائية، والقبض على مطلوبين لهذه الدول، يعيشون في قطر وتسليمهم، وغيرها من الشروط، التي ربطت بآلية مراقبة طويلة الأمد، فيما رفضت قطر تنفيذ أي من هذه الشروط، معتبرة إياها تدخلاً في سيادتها الوطنية، وطالبت بالحوار معها، دون شروط.