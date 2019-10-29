عربي

أمير الكويت يُوجّه دعوة لدول الخليج

أمير الكويت يُوجّه دعوة لدول الخليج
أمير الكويت
رام الله - دنيا الوطن
اعتبر أمير الكويت، الشيخ صباح الأحمد الجابر الصباح، أن استمرار الخلافات بين الدول الأعضاء في مجلس التعاون الخليجي لم يعد مقبولاً، مشيراً إلى أن المنطقة تشهد تطورات غير مسبوقة.

ودعا أمير الكويت، خلال افتتاح الدورة البرلمانية لمجلس الأمة الكويتي، اليوم الثلاثاء، إلى ضرورة إنهاء الخلافات العربية، لافتاً إلى أن "المنطقة تشهد ظروفاً مصيرية عصيبة غير مسبوقة"، وفق وكالة الأنباء الكويتية (كونا).

وشدد على ضرورة "تجاوز الخلافات في ​مجلس التعاون الخليجي"، مؤكداً "أن الكويت تتابع بكل قلق وألم ما يجري في عدد من الدول الشقيقة من مظاهر التصعيد".

ونبه الشيخ صباح، إلى "خطورة الأوضاع الملتهبة التي تشتعل في المنطقة"، معتبراً أن "​وسائل التواصل الاجتماعي​، أصبحت معاول هدم وتمزيق للوحدة الوطنية".

ورأى أن "الأوضاع المشتعلة في المنطقة، تهدد أمن واستقرار ومستقبل الأجيال القادمة"، داعياً إلى "أخذ العبرة من خلال ترسيخ الوحدة الوطنية".

وتقوم الكويت بدور الوسيط في الخلاف الخليجي، بين السعودية والإمارات والبحرين ومعها مصر من جهة، وقطر من جهة أخرى؛ والذي اندلع في 5 حزيران/ يونيو 2017، بعد اتهامات للدوحة بـ "تمويل الإرهاب"، وهو ما تنفيه الأخيرة باستمرار.

وطلبت الدول الأربع، من الدوحة تنفيذ 13 مطلباً لعودة العلاقات، تمثلت أهمها في تخفيض العلاقة مع إيران، وإنهاء التواجد العسكري التركي على أراضيها، وإغلاق قناة الجزيرة الفضائية، والقبض على مطلوبين لهذه الدول، يعيشون في قطر وتسليمهم، وغيرها من الشروط، التي ربطت بآلية مراقبة طويلة الأمد، فيما رفضت قطر تنفيذ أي من هذه الشروط، معتبرة إياها تدخلاً في سيادتها الوطنية، وطالبت بالحوار معها، دون شروط.

أخبار ذات صلة

مقتل 13 مسلحاً بعملية أمنية للقوات المصرية في العريش شمال سيناء

مقتل 13 مسلحاً بعملية أمنية للقوات المصرية في العريش شمال سيناء

تقنية (دي إن إيه) حديثة أكدت هوية البغدادي خلال دقائق

تقنية (دي إن إيه) حديثة أكدت هوية البغدادي خلال دقائق

من أين انطلقت طائرات عملية البغدادي؟

من أين انطلقت طائرات عملية البغدادي؟

(رويترز): مقتل 13 شخصاً على الأقل وإصابة 865 بكربلاء برصاص الشرطة

(رويترز): مقتل 13 شخصاً على الأقل وإصابة 865 بكربلاء برصاص الشرطة

استهداف القوات الأمريكية في قصف بقذائف هاون شمالي بغداد

استهداف القوات الأمريكية في قصف بقذائف هاون شمالي بغداد

صدور قرار قضائي جديد بشأن نجلي مبارك

صدور قرار قضائي جديد بشأن نجلي مبارك

شاهد: مناظر جوية تُظهر للمرة الأولى مكان مقتل البغدادي

شاهد: مناظر جوية تُظهر للمرة الأولى مكان مقتل البغدادي

العراق تُعلن حظر التجول بالعاصمة لـ &#34;حماية المتظاهرين&#34;

العراق تُعلن حظر التجول بالعاصمة لـ "حماية المتظاهرين"

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

وزارة العمل: مشروع (مكنّي) يُساهم بإكساب الخريجات مهارات عملية للانخراط بالسوق

وزارة العمل: مشروع (مكنّي) يُساهم بإكساب الخريجات مهارات عملية للانخراط بالسوق

احتفالاً باليوم الوطني النمساوي.. حمد تُؤكد على عمق العلاقة الفلسطينية النمساوية

احتفالاً باليوم الوطني النمساوي.. حمد تُؤكد على عمق العلاقة الفلسطينية النمساوية

شاهد: مئذنة مسجد وجرس كنيسة يحتضنان &#34;أكتوبر الوردي&#34; في غزة

شاهد: مئذنة مسجد وجرس كنيسة يحتضنان "أكتوبر الوردي" في غزة

التعليم بغزة تُعلن موعد امتحان الثانوية العامة للدورة الثالثة

التعليم بغزة تُعلن موعد امتحان الثانوية العامة للدورة الثالثة

الاحتلال يُجبر مواطناً على هدم منزله في العيسوية

الاحتلال يُجبر مواطناً على هدم منزله في العيسوية

طالع الأسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

طالع الأسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

الاحتلال يخطر بهدم ستة منازل في كوبر شمال رام الله

الاحتلال يخطر بهدم ستة منازل في كوبر شمال رام الله

الحكومة تُطلق فعاليات اليوم الوطني للمنتجات الفلسطينية

الحكومة تُطلق فعاليات اليوم الوطني للمنتجات الفلسطينية

منوعات

صدور الحكم النهائي بحق ريهام سعيد بتهمة إهانة مرضى السمنة‎

صدور الحكم النهائي بحق ريهام سعيد بتهمة إهانة مرضى السمنة‎

لماذا طرد أعضاء فرقة D-Crunch الكورية من مسرح الكويت؟

لماذا طرد أعضاء فرقة D-Crunch الكورية من مسرح الكويت؟

حليمة بولند تتلقى عرض زواج مفاجئًا

حليمة بولند تتلقى عرض زواج مفاجئًا

لماذا مُنح محمد رمضان تصريح الغناء ومُنع حمو بيكا؟

لماذا مُنح محمد رمضان تصريح الغناء ومُنع حمو بيكا؟

أول صور لندى رحمي بعد خضوعها لعملية تكميم للمعدة

أول صور لندى رحمي بعد خضوعها لعملية تكميم للمعدة

عمرو سعد ينفصل عن زوجته

عمرو سعد ينفصل عن زوجته

&#34;لا أمانع الإنجاب دون زواج&#34;.. كيف تحدثت إليسا عن الأمومة والزواج؟

"لا أمانع الإنجاب دون زواج".. كيف تحدثت إليسا عن الأمومة والزواج؟

قبل دنيا سمير غانم.. فنانة كبيرة رفضت بطولة &#34;طير إنت&#34; لهذا السبب

قبل دنيا سمير غانم.. فنانة كبيرة رفضت بطولة "طير إنت" لهذا السبب

في قرار صادم.. دنيا بطمة تنوي الاعتزال وارتداء الحجاب

في قرار صادم.. دنيا بطمة تنوي الاعتزال وارتداء الحجاب

إنتقادات تطال مريم حسين بسبب تصويرها لنفسها وهي تؤدي هذه الفريضة

إنتقادات تطال مريم حسين بسبب تصويرها لنفسها وهي تؤدي هذه الفريضة

عربي

أمير الكويت يُوجّه دعوة لدول الخليج

أمير الكويت يُوجّه دعوة لدول الخليج

تقنية (دي إن إيه) حديثة أكدت هوية البغدادي خلال دقائق

تقنية (دي إن إيه) حديثة أكدت هوية البغدادي خلال دقائق

(رويترز): مقتل 13 شخصاً على الأقل وإصابة 865 بكربلاء برصاص الشرطة

(رويترز): مقتل 13 شخصاً على الأقل وإصابة 865 بكربلاء برصاص الشرطة

استهداف القوات الأمريكية في قصف بقذائف هاون شمالي بغداد

استهداف القوات الأمريكية في قصف بقذائف هاون شمالي بغداد