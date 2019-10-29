مقتل 13 مسلحاً بعملية أمنية للقوات المصرية في العريش شمال سيناء

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت وسائل إعلام مصرية، اليوم الثلاثاء، بمقتل 13 مسلحاً، جراء عملية أمنية، نفذت في مدينة العريش شمال سيناء.



وأوضحت التقارير الإعلامية، أن قطاع الأمن الوطني المصري، تلقى معلومات حول اتخاذ مجموعة من العناصر المسلحة من منزل مهجور داخل مزرعة بحي الحوص، دائرة قسم شرطة أول العريش، وكراً لهم ومرتكزاً للانطلاق؛ لتنفيذ عملياتهم العدائية، بحسب ما جاء على موقع (روسيا اليوم).



وأوضحت، أنه جرى على الفور التعامل مع تلك المعلومات واستهداف الوكر، حيث تم تبادل إطلاق النيران مع العناصر الإرهابية، مما أسفر عن مصرع 13 منهم.



وأفادت وسائل الإعلام المحلية، بأن قوات الأمن عثرت بحوزة القتلى على ست بنادق آلية وأربع بنادق خرطوش، وعبوة متفجرة، وحزامين ناسفين، مشيرة إلى أنه تم اتخاذ الإجراءات القانونية وتتولى نيابة أمن الدولة العليا التحقيق.



وتشهد محافظة شمال سيناء حملة عسكرية كبيرة، تشنها القوات المصرية ضد جماعات مصنفة "إرهابية" على رأسها "ولاية سيناء"، المعروفة سابقاً، قبل مبايعتها لتنظيم الدولة، باسم "أنصار بيت المقدس"، والمسؤولة عن هجمات عديدة على عناصر الأمن أو السياسيين في المنطقة.