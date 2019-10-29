مجدلاني: هناك فرق بين قبول حماس للانتخابات وجاهزيتها لها

أحمد مجدلاني

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رام الله - دنيا الوطن

اعتبر عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير، أحمد مجدلاني، إعلان حماس جاهزيتها للمشاركة في الانتخابات، خطوة إيجابية إلى الأمام، ينبغي أن تُستكمل في إطار عملية إجرائية.



وأوضح مجدلاني، في تصريح لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الثلاثاء، أن هناك فرقاً بين قبول حماس للانتخابات وجاهزيتها لها، مبيناً فيما يتعلق بالجاهزية، أن كل القوى جاهزة للانتخابات من حيث المبدأ، وقبول الفكرة والإعداد.



وأضاف مجدلاني، أن قبول إجراء الانتخابات، يجب أن يستكمل بمجموعة من المبادئ بإجرائها على التوالي التشريعية ومن ثم الرئاسية، وأيضا قانون الانتخابات، وضمان احترام النتائج وإجرائها بشفافية ونزاهة، إضافة إلى محكمة الانتخابات المركزية.



وتابع: "موقف قيادة فصائل منظمة التحرير، اتخذ سابقاً عقب اللقاء الذي أجراه معها رئيس لجنة الانتخابات في الضفة، بالاستعداد للمشاركة في العملية الانتخابية والموافقة على إجرائها وتحديد ضمانات نجاحها".



وأشار إلى أنه وبصرف النظر عن التجارب السابقة غير المشجعة إلا أن تجربة الانتخابات المقبلة، هي الفرصة الأخيرة والمحك لمصداقية قيادة حركة حماس، ومصداقية القوى الأخرى، فيما يتصل بإرادتها في إنهاء الانقسام، والبدء بالانتخابات كمسار لتحقيق المصالحة، ووحدة النظام السياسي.