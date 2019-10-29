التعليم بغزة تُعلن موعد امتحان الثانوية العامة للدورة الثالثة

رابط مختصر:

رام الله - دنيا الوطن

أعلنت الإدارة العامة للقياس والتقويم والامتحانات بوزارة التربية والتعليم العالي، عن عقد امتحان الثانوية العامة الدورة الثالثة الاستكمالية، يوم السبت 7/12/2019 للطلبة الذين لم يستكملوا في مبحث أو مبحثين، حيث ستبدأ جلسة الامتحان الساعة التاسعة صباحاً.



ودعت الوزارة الطلبة الراغبين بالتقدم لهذه الدورة للتسجيل في مديريات التعليم بدءاً من يوم الأحد 27/10/2019 لغاية يوم الأحد 17/11/2019 علماً بأن التسجيل، سيكون إلكترونياً، ويرفق بطلب الاشتراك أربع صور شخصية حديثة، وصورة عن الهوية الشخصية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (الرأي).