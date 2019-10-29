محكمة الاحتلال تَرفض النظر بالالتماس المُقدم للأسيرة هبة اللبدي

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رام الله - دنيا الوطن

قال رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، اللواء قدري أبو بكر: إن محكمة الاحتلال، رفضت النظر في الالتماس المقدم للأسيرة هبة اللبدي، المضربة عن الطعام، وأبقى حكمها بالسجن لخمسة شهور كما هو.



وأضاف أبو بكر لإذاعة (صوت فلسطين) الرسمية، الثلاثاء، أن هناك جهوداً تبذل لإطلاق سراح الأسيرة اللبدي، وسفرها إلى عمّان، معرباً عن خشيته، أن تعمل سلطات الاحتلال على منعها من العودة لفلسطين بعد إطلاق سراحها.



وأشار أبو بكر، إلى أن الأسيرة اللبدي تعاني وضعاً صحياً صعباً جراء استمرار إضرابها لأكثر من شهر في وقت ترفض فيه الخروج للعيادة أو المشفى أو حتى مقابلة الأطباء، وتمتنع عن تناول أية أدوية تقدم لها.



وأوضح رئيس هيئة شؤون الأسرى والمحررين، أن أربعة أسرى إداريين يواصلون إضرابهم المفتوح عن الطعام، بينهم الأسيرة هبة اللبدي، ويعانون أوضاعاً صحية صعبة، ويُنقلون بين فترة وأخرى للمشافي؛ لتقديم المدعمات لهم، بهدف كسر إضرابهم.