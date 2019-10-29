الاحتلال يُجبر مواطناً على هدم منزله في العيسوية

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رام الله - دنيا الوطن

هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلاً في حي الصوانة بمدينة القدس، وأجبرت مواطناً آخر على هدم منزله في بلدة العيسوية.



وقالت مصادر محلية: "إن جرافات الاحتلال، هدمت منزل المقدسي خالد الفحّام، المكون من طابق واحد، وذلك بحجة عدم استصدار التراخيص اللازمة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).



وأضافت المصادر: "إن سلطات الاحتلال، أجبرت المقدسي لؤي فهمي عبيد من العيسوية على هدم منزله قيد الإنشاء ذاتياً؛ بحجة البناء دون ترخيص".