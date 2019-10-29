الاحتلال يُجبر مواطناً على هدم منزله في العيسوية
رام الله - دنيا الوطن
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلاً في حي الصوانة بمدينة القدس، وأجبرت مواطناً آخر على هدم منزله في بلدة العيسوية.
وقالت مصادر محلية: "إن جرافات الاحتلال، هدمت منزل المقدسي خالد الفحّام، المكون من طابق واحد، وذلك بحجة عدم استصدار التراخيص اللازمة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
وأضافت المصادر: "إن سلطات الاحتلال، أجبرت المقدسي لؤي فهمي عبيد من العيسوية على هدم منزله قيد الإنشاء ذاتياً؛ بحجة البناء دون ترخيص".
هدمت قوات الاحتلال الإسرائيلي، اليوم الثلاثاء، منزلاً في حي الصوانة بمدينة القدس، وأجبرت مواطناً آخر على هدم منزله في بلدة العيسوية.
وقالت مصادر محلية: "إن جرافات الاحتلال، هدمت منزل المقدسي خالد الفحّام، المكون من طابق واحد، وذلك بحجة عدم استصدار التراخيص اللازمة"، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).
وأضافت المصادر: "إن سلطات الاحتلال، أجبرت المقدسي لؤي فهمي عبيد من العيسوية على هدم منزله قيد الإنشاء ذاتياً؛ بحجة البناء دون ترخيص".
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