طالع الأسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء
رام الله - دنيا الوطن
أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن المسافرين عبر معبر رفح البري، غداً الأربعاء، للحافلات الثمانية والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة حتى الرقم (85) من كشف (10/24).
وطالبت الوزارة، المسافرين بالتواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مشددة على ضرورة التزامهم بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.
أعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن المسافرين عبر معبر رفح البري، غداً الأربعاء، للحافلات الثمانية والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة حتى الرقم (85) من كشف (10/24).
وطالبت الوزارة، المسافرين بالتواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مشددة على ضرورة التزامهم بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.
وشددت ، على ضرورة إحضار بطاقة الهوية الخاصة بالمسافرين، وحجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.
للتحميل اضغط هنا
للتحميل اضغط هنا
التعليقات