طالع الأسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

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وشددت ، على ضرورة إحضار بطاقة الهوية الخاصة بالمسافرين، وحجة عدم ممانعة لسفر الأطفال مع أحد والديهما دون الآخر، من الطرف المتغيب عن السفر أو من وكيله.

رام الله - دنيا الوطنأعلنت وزارة الداخلية في قطاع غزة، أن المسافرين عبر معبر رفح البري، غداً الأربعاء، للحافلات الثمانية والتاسعة والعاشرة والحادية عشرة حتى الرقم (85) من كشف (10/24).وطالبت الوزارة، المسافرين بالتواجد صباح غد الساعة 6:30 صباحاً في الصالة الخارجية للمعبر، مشددة على ضرورة التزامهم بموعد سفرهم حسب الحافلات المدرجة أسماؤهم فيها، وعدم التأخر عنها.