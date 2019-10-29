الاحتلال يخطر بهدم ستة منازل في كوبر شمال رام الله

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رام الله - دنيا الوطن

أخطرت قوات الاحتلال الإسرائيلي، صباح اليوم الثلاثاء، بهدم ستة منازل في بلدة كوبر شمال رام الله، وداهمت مبانٍ قيد الإنشاء وأراضٍ زراعية.



وأفاد رئيس بلدية كوبر عزت بدوان، بأن اثنين من المنازل التي تم إخطارها مأهولة، وأربعة قيد الإنشاء، منوهاً إلى أن عدداً من الجيبات العسكرية، كانت قد اقتحمت البلدة خلال ساعات الفجر قبل أن تنسحب إلى أطرافها، لتعاود اقتحامها ثانية، وتقوم بعمليات تمشيط في أراض زراعية، بحسب ما جاء على موقع وكالة (وفا).