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شؤون فلسطينية

الحكومة تُطلق فعاليات اليوم الوطني للمنتجات الفلسطينية

الحكومة تُطلق فعاليات اليوم الوطني للمنتجات الفلسطينية
منتجات غذائية
رام الله - دنيا الوطن
أطلقت وزارة الاقتصاد الوطني، وبالتعاون مع شركائها في القطاعين العام والخاص، وجمعيات حماية المستهلك، فعاليات يوم المنتج الوطني، الذي أقرته الحكومة الفلسطينية الأول من تشرين الثاني/ نوفمبر، يوماً وطنياً لتشجيع المنتجات الوطنية، وذلك تطبيقاً لاستراتيجيتها في تعزيز القاعدة الإنتاجية للاقتصاد الوطني، وبما يشجع على الانفكاك الاقتصادي مع الاحتلال الإسرائيلي.

وبينت وزارة الاقتصاد في بيانها، أن برنامج الفعاليات يهدف إلى تعزيز ثقة المواطن بمنتجاتنا الوطنية، التي تسوق في بلدان العالم، وقطعت شوطاً كبيراً في الجودة والتنافسية، بحيث بات من الضروري، أن تكون الخيار الأول في مختلف مجالات الحياة، والتأكيد على أن تطوير ودعم منتجاتنا الوطنية مسؤولية جماعية، تستدعي أن نمارسها كمنهج حياة، لما له من انعكاسات إيجابية على الإنتاج والتشغيل.

وأشارت الوزارة في بيانها، إلى أن اليوم الوطني للمنتج، يتضمن سلسلة من الفعاليات، أبرزها تنظيم الاتحاد العام للصناعات الفلسطينية معرضاً للصناعات في المحافظات الشمالية والجنوبية تحت رعاية الرئيس محمود عباس، تنطلق فعالياته يوم 3 تشرين الثاني/ نوفمبر المقبل، بالإضافة إلى حملات توعية وإرشادية تستهدف طلبة المدارس، ومختلف مكونات المجتمع الفلسطيني، علاوة على جولات ميدانية على المصانع والمنشآت الإنتاجية وتنظيم فعاليات، يتخللها معارض ترويجية في مختلف محافظات الوطن.

ويعمل أكثر من 19 ألف منشأة صناعية في فلسطين، تشغل 96 ألف عامل، ويساهم القطاع الصناعي في الناتج المحلي الإجمالي بحدود 13.0%، وهناك71 شركة صناعية حاصلة على شهادة الجودة في القطاعات الغذائية والإنشائية والكيماوية والهندسية، بالإضافة الى 4200 مواصفة و78 تعليماً فنياً إلزامياً.

وسجل عدد المصانع الجديدة المرخصة لدى وزارة الاقتصاد الوطني عام 2018 ارتفاعاً بنسبة 10.7% مقارنة بالعام السابق، فيما شهدت قيمة رأس مال هذه المصانع ارتفاعاً بنسبة 30.4% بالمقارنة مع نفس الفترة من العام 2017، حيث قامت الوزارة الاقتصاد الوطني بالمصادقة على ترخيص 134 مصنعاً جديداً في محافظات الضفة الغربية برأس مال وصل 162 مليون دولار.

وتضع الحكومة تعزيز تنافسية المنتج الوطني في صلب استراتيجيتها، وهو ممر استراتيجي في بناء اقتصاد فلسطيني قوي، وافتتحت المختبرات الوطنية للفحص والمعايرة، وتعمل على تطبيق خطة العناقيد الاقتصادية، وأطلقت العنقود الزراعي في محافظة قلقيلية، بتكلفة 23 مليون دولار.

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