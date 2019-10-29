نقل الأسيرة الأردنية هبة اللبدي للمستشفى بعد 36 يوماً من الإضراب

رام الله - دنيا الوطن

قالت صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية: إنه تم نقل الأسيرة الأردنية المضربة عن الطعام منذ (36 يوماً)، هبة اللبدي، لمستشفى

(بني صهيون) في حيفا، وذلك بعد وعكة صحية.





وكانت إسرائيل، قد اعتقلت اللبدي على (معبر الكرامة) في آب/ أغسطس، عندما كانت في طريقها إلى جنين، للاشتباه في ارتكابها مخالفات أمنية، بعد ذلك، صدر أمر اعتقال إداري ضدها، وهو ما يُعفي السلطات من تقديم لائحة الاتهام ودعمها بالأدلة.



وأوضحت الصحيفة، أنه تم استجواب اللبدي من قبل جهاز الأمن العام لأكثر من شهر؛ للاشتباه بصلة بينها وبين حزب الله، وأنه تم إرسالها إلى الضفة الغربية؛ لتجنيد عملاء للمنظمة، وفي نهاية التحقيق، صدر أمر اعتقال إداري بحقها.





وتابعت الصحيفة: "ترفض اللبدي الشبهات ضدها، وترفض تناول الطعام منذ إصدار الأمر، ولكنها تستهلك السوائل والملح، ومنذ بضعة أيام، شعرت بوعكة صحية، وتم نقلها إلى المستشفى، حيث تلقت السوائل، ومن ثم أعيدت إلى معتقل كيشون، وأمس الأول الأحد، نقلت مرة أخرى إلى المستشفى، حيث تخضع للحراسة، وقال المستشفى: إن حالتها لم تتدهور".



ويوم أمس، ناقشت محكمة الاستئناف العسكرية في سجن (عوفر)، طلب اللبدي بالإفراج عنها، وخلال الجلسة، تظاهر العشرات من نشطاء حقوق الإنسان، دعماً لنضال اللبدي، مقابل السجن.





وقالت عضو الكنيست عايدة توما سليمان (القائمة المشتركة)، التي شاركت في المظاهرة: "يجب على الجيش إطلاق سراح هبة على الفور، والتي لا تعرف ما تشتبه به.. الاعتقال الإداري هو جريمة".