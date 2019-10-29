غانتس: الليكود ليس مستعدًا لإجراء نقاش موضوعي





وأضاف غانتس، حسب صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، أنه لم يتم إحراز أي تقدم حقيقي في الاتصالات بينهما، فيما التقى غانتس، أمس، مع رئيس حزب (إسرائيل بيتنا) أفيغدور ليبرمان، ورئيسي حزب (العمل- جسر) عمير بيرتس، وأورلي ليفي أبكسيس، ومن المتوقع أن يجتمع، يوم الخميس، برئيس القائمة المشتركة، أيمن عودة.





وقال عودة أمس: "لقد وعدنا الناخبين بكل شيء لاستبدال نتنياهو واليمين المتطرف"، مؤكدًا أن "جميع الخيارات مطروحة طالما هناك بديل السلام والمساواة".



وخلال اجتماع كتلة (أزرق- أبيض)، أمس، اعترف غانتس بأنه فشل في إحراز أي تقدم حقيقي خلال اجتماعه بنتنياهو، رغم أنه كان اجتماعًا عمليًا.





وقال: "نأمل أن ننجح في وقت لاحق" موضحاً أن المطروح على الطاولة هو "قضايا الأمن والعجز" وليست قضية تعليق المهام والحصانة ورئاسة الحكومة في ظل لائحة اتهام"، وقال إنه سيواصل العمل لتشكيل حكومة وحدة، واتهم الليكود بأنه يصر على إجراء مفاوضات باسم كتلة اليمين، التي سماه (كتلة الحصانة).

رام الله - دنيا الوطنقال زعيم حزب (أزرق- أبيض)، بيني غانتس: إن حزب (الليكود) بزعامة بنيامين نتنياهو، ليس مستعداً لإجراء مناقشة موضوعية حول الخطوط الأساسية، مشيراً إلى أنه لم يتم إحراز أي تقدم حقيقي في الاتصالات بينهما.