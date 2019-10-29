عاجل

  • وسائل إعلام مصرية: مقتل 13 مسلحاص بعملية أمنية في العريش شمال سيناء

دولي

غانتس: الليكود ليس مستعدًا لإجراء نقاش موضوعي

غانتس: الليكود ليس مستعدًا لإجراء نقاش موضوعي
بيني غانتس
رام الله - دنيا الوطن
قال زعيم حزب (أزرق- أبيض)، بيني غانتس: إن حزب (الليكود) بزعامة بنيامين نتنياهو، ليس مستعداً لإجراء مناقشة موضوعية حول الخطوط الأساسية، مشيراً إلى أنه لم يتم إحراز أي تقدم حقيقي في الاتصالات بينهما.

وأضاف غانتس، حسب صحيفة (هآرتس) الإسرائيلية، أنه لم يتم إحراز أي تقدم حقيقي في الاتصالات بينهما، فيما التقى غانتس، أمس، مع رئيس حزب (إسرائيل بيتنا) أفيغدور ليبرمان، ورئيسي حزب (العمل- جسر) عمير بيرتس، وأورلي ليفي أبكسيس، ومن المتوقع أن يجتمع، يوم الخميس، برئيس القائمة المشتركة، أيمن عودة. 

وقال عودة أمس: "لقد وعدنا الناخبين بكل شيء لاستبدال نتنياهو واليمين المتطرف"، مؤكدًا أن "جميع الخيارات مطروحة طالما هناك بديل السلام والمساواة".

وخلال اجتماع كتلة (أزرق- أبيض)، أمس، اعترف غانتس بأنه فشل في إحراز أي تقدم حقيقي خلال اجتماعه بنتنياهو، رغم أنه كان اجتماعًا عمليًا. 

وقال: "نأمل أن ننجح في وقت لاحق" موضحاً أن المطروح على الطاولة هو "قضايا الأمن والعجز" وليست قضية تعليق المهام والحصانة ورئاسة الحكومة في ظل لائحة اتهام"، وقال إنه سيواصل العمل لتشكيل حكومة وحدة، واتهم الليكود بأنه يصر على إجراء مفاوضات باسم كتلة اليمين، التي سماه (كتلة الحصانة).

أخبار ذات صلة

زلزال قوي يضرب الفلبين ولا مخاوف من تسونامي

زلزال قوي يضرب الفلبين ولا مخاوف من تسونامي

رسمياً.. مجلس النواب الأميركي يستعد للتصويت على تحقيق عزل ترامب

رسمياً.. مجلس النواب الأميركي يستعد للتصويت على تحقيق عزل ترامب

مسؤول بالخارجية الأميركية يُؤكد مقتل الساعد الأيمن للبغدادي

مسؤول بالخارجية الأميركية يُؤكد مقتل الساعد الأيمن للبغدادي

بعد اغتيال البغدادي.. مسؤول أميركي يكشف الخطوة التالية

بعد اغتيال البغدادي.. مسؤول أميركي يكشف الخطوة التالية

بعد فشله بتشكيل الحكومة.. نتنياهو إلى البيت أم السجن؟

بعد فشله بتشكيل الحكومة.. نتنياهو إلى البيت أم السجن؟

قبل انتهاء ولايته..غرينبلات: أحد أعظم إنجازاتنا تقريب إسرائيل من العالم العربي

قبل انتهاء ولايته..غرينبلات: أحد أعظم إنجازاتنا تقريب إسرائيل من العالم العربي

أردوغان: نخوض حرباً مماثلة لحرب الاستقلال

أردوغان: نخوض حرباً مماثلة لحرب الاستقلال

خشيةً من عمليات إيرانية.. ممثليات إسرائيلية في الخارج ترفع حالة التأهب

خشيةً من عمليات إيرانية.. ممثليات إسرائيلية في الخارج ترفع حالة التأهب

التعليقات

الدنيا حكايات

ترامب والانتخابات التونسية

ترامب والانتخابات التونسية

شؤون فلسطينية

التعليم بغزة تُعلن موعد امتحان الثانوية العامة للدورة الثالثة

التعليم بغزة تُعلن موعد امتحان الثانوية العامة للدورة الثالثة

الاحتلال يُجبر مواطناً على هدم منزله في العيسوية

الاحتلال يُجبر مواطناً على هدم منزله في العيسوية

طالع الأسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

طالع الأسماء: داخلية غزة توضح آلية السفر عبر معبر رفح غداً الأربعاء

الاحتلال يخطر بهدم ستة منازل في كوبر شمال رام الله

الاحتلال يخطر بهدم ستة منازل في كوبر شمال رام الله

الحكومة تُطلق فعاليات اليوم الوطني للمنتجات الفلسطينية

الحكومة تُطلق فعاليات اليوم الوطني للمنتجات الفلسطينية

(أمان) يُطالب وزارة المالية بغزة بالإفصاح عن بياناتها المالية

(أمان) يُطالب وزارة المالية بغزة بالإفصاح عن بياناتها المالية

جمعية الملاحين البحريين تنفذ المرحلة الثانية من توزيع الشباك لصيادي بغزة

جمعية الملاحين البحريين تنفذ المرحلة الثانية من توزيع الشباك لصيادي بغزة

الجيش الإسرائيلي يأخذ قياسات منزل الأسير أحمد قنبع في جنين

الجيش الإسرائيلي يأخذ قياسات منزل الأسير أحمد قنبع في جنين

منوعات

صدور الحكم النهائي بحق ريهام سعيد بتهمة إهانة مرضى السمنة‎

صدور الحكم النهائي بحق ريهام سعيد بتهمة إهانة مرضى السمنة‎

لماذا طرد أعضاء فرقة D-Crunch الكورية من مسرح الكويت؟

لماذا طرد أعضاء فرقة D-Crunch الكورية من مسرح الكويت؟

حليمة بولند تتلقى عرض زواج مفاجئًا

حليمة بولند تتلقى عرض زواج مفاجئًا

لماذا مُنح محمد رمضان تصريح الغناء ومُنع حمو بيكا؟

لماذا مُنح محمد رمضان تصريح الغناء ومُنع حمو بيكا؟

أول صور لندى رحمي بعد خضوعها لعملية تكميم للمعدة

أول صور لندى رحمي بعد خضوعها لعملية تكميم للمعدة

عمرو سعد ينفصل عن زوجته

عمرو سعد ينفصل عن زوجته

&#34;لا أمانع الإنجاب دون زواج&#34;.. كيف تحدثت إليسا عن الأمومة والزواج؟

"لا أمانع الإنجاب دون زواج".. كيف تحدثت إليسا عن الأمومة والزواج؟

قبل دنيا سمير غانم.. فنانة كبيرة رفضت بطولة &#34;طير إنت&#34; لهذا السبب

قبل دنيا سمير غانم.. فنانة كبيرة رفضت بطولة "طير إنت" لهذا السبب

في قرار صادم.. دنيا بطمة تنوي الاعتزال وارتداء الحجاب

في قرار صادم.. دنيا بطمة تنوي الاعتزال وارتداء الحجاب

إنتقادات تطال مريم حسين بسبب تصويرها لنفسها وهي تؤدي هذه الفريضة

إنتقادات تطال مريم حسين بسبب تصويرها لنفسها وهي تؤدي هذه الفريضة

عربي

استهداف القوات الأمريكية في قصف بقذائف هاون شمالي بغداد

استهداف القوات الأمريكية في قصف بقذائف هاون شمالي بغداد

شاهد: مناظر جوية تُظهر للمرة الأولى مكان مقتل البغدادي

شاهد: مناظر جوية تُظهر للمرة الأولى مكان مقتل البغدادي

العراق تُعلن حظر التجول بالعاصمة لـ &#34;حماية المتظاهرين&#34;

العراق تُعلن حظر التجول بالعاصمة لـ "حماية المتظاهرين"

الرئيس العراقي يُشكك بإمكانية اعتماده على أمريكا كحليف

الرئيس العراقي يُشكك بإمكانية اعتماده على أمريكا كحليف