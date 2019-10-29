قناة إسرائيلية: حل أزمة العجول بين السلطة الفلسطينية وإسرائيل

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رام الله - دنيا الوطن

أفادت قناة (كان) الإسرائيلية، بأنه تم حل أزمة العجول بين إسرائيل والسلطة الفلسطينية، وذلك بعدما وافقت الأخيرة على السماح باستيراد العجول من إسرائيل.



وبحسب القناة ذاتها، فإن وزارة الزراعة الفلسطينية، ستُنشئ لجنة استثنائية للتصديق على التصاريح الحالية للتجار الفلسطينيين؛ لاستيراد العجول من إسرائيل، لافتة إلى أن العجول، سيتم استيرادها مجدداً الأسبوع المقبل.



وقالت القناة: "تم التوصل إلى الاتفاق، في اجتماع عقد أمس الاثنين، بين ممثلي "إسرائيل" والسلطة، وقد حضر الاجتماع مدير وزارة الزراعة، شلومو بن إلياهو، ورئيس الإدارة المدنية في مكتب منسق الحكومة، العقيد شارون بيتون، ونائب وزير الزراعة الفلسطيني، وممثل السلطة الفلسطينية، وزير الشؤون المدنية في السلطة الفلسطينية، حسين الشيخ.



وأشارت القناة، إلى أنه تم الاتفاق كذلك، على أنه في الأسابيع المقبلة، ستجري مناقشات بين الطرفين؛ لدراسة طلبات الفلسطينيين، بشأن تصدير المنتجات الزراعية إلى إسرائيل والخارج، والواردات الى السلطة الفلسطينية من المنتجات الزراعية من الدول العربية.